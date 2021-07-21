香港中學老師排隊移民 校方促港府找原因

香港去年中實施港區國安法，引發新一波移民潮。（Getty Images）

香港 官方公布的人口統計數據顯示，去年淨遷出香港的人口為6.6萬，中青年是移民 主流。中學校長會就2021施政報告去信行政長官，稱接獲不少校長表示正面對嚴重的教師人才流失，特別是富經驗和具能力的中層管理人才；林鄭月娥昨天表示，選擇移民是個人意願，港府只會堅守香港「基本法」下市民享有的出入境自由。

立場新聞報導，中學校長會就2021施政報告去信行政長官，稱接獲不少校長表示正面對嚴重的教師人才流失，特別是富經驗和具能力的中層管理人才；會方又形容，過去兩年肆意抹黑教育界的言論不斷出現，呼籲政府認真聆聽香港人心聲，並了解港人移民的原因，以制定政策挽回港人信心，並應致力確保及尊重學校的校本管理和教育工作者的專業自主；當教育界被無理抹黑和攻擊時，教育局 應責無旁貸地適時發聲，保護和尊重人才。

中學校長會前天發表名為「保才、納才、育才、尊才」的施政報告建議，表明關心現時香港的競爭力和人才流失的情況，引用政府統計處去年淨移出人口近4萬等數據，首先建議政府就全港師資展開調查，瞭解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，及早應對教師流失問題，如調整師資訓練課程的類別和名額等。

據報導，校長會指出，疫情凸顯學習資源不足問題的嚴重性，建議政府關注不同背景及能力學生的學習需要、設立獎學金計畫、重新檢視新常態下不同學生的學習需要等等。

校長會又提議成立法定「教學專業議會」（General Teaching Council）或類似的專業機構，引用其問卷調查，中學校長和教師均認為，一個自治的專業機構有效提升中學教師的社會認同。

另據明報報導，中學文憑試（DSE）今日放榜。考評局昨公布整體考生成績，今年誕生7名考獲7科5**的狀元，其中3人在數學延伸部分亦考獲5**，成為「超級狀元」。中六生人口持續下跌，但資助大學學額不變，加上近年香港出現移民潮，考評局秘書長魏向東表示，今年入讀資助大學可能較以往容易。