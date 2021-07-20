新聞審查？ now新聞副總裁求去

now新聞台副總裁鄭麗矜19日請辭。（取材自臉書）

香港 now新聞台副總裁鄭麗矜昨日請辭，據悉，now新聞總主播徐蕙儀亦已辭職。有消息指出，鄭麗矜辭職後，已有部分員工醞釀集體辭職，包括部分新聞部管理層人員。Now新聞是香港大型電視新聞網，擁有多個新聞、財經及資訊頻道。

明報報導，now新聞部員工昨收到鄭麗矜的手機短訊透露辭職，稱「在新聞界最風雨飄搖的日子，我們仍能站穩崗位，堅守專業」，又表示過去16年，now財經台和新聞台由開台數人到今天300人團隊，感激同事相伴，又說自己並非移民 。據now新聞部消息人士稱，總主播徐蕙儀亦已請辭；亦傳財經台副總裁羅志輝亦將請辭。三人皆為now財經台及新聞台開台功臣。

now新聞台消息人士稱，自無線新聞部前高層陳鐵彪去年空降now新聞及財經資訊主管後，鄭麗矜於港聞組、兩個節目《時事全方位》及《經緯線》「三條戰線」上，與陳不時有爭論，近日則因陳鐵彪要求撤換《時事全方位》主持一事意見不合。陳鐵彪表示尊重鄭的個人決定，感謝她多年來對新聞台的貢獻。

據悉，陳鐵彪曾要求停播警方國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩店一新聞，經採主爭論以及當日政府發稿公布鄧炳強將會見傳媒後，報導才得以播出；鄭麗矜亦曾就《經緯線》有關「移民英國」及「六四 事件」等專題報導與陳意見不合。

另據立場新聞報導，多名曾在TVB無線和陳鐵彪共事的中層透露，業內一直流傳陳鐵彪和中方關係密切。

而在陳鐵彪空降後這一年，now新聞傳出多宗懷疑自我審查事件，包括曾邀請民建聯主席李慧琼出任《大鳴大放》主持、漏夜刪除民主派議員葉建源評論港大副校長申作軍是清華黨委委員報導、國安處長蔡展鵬因光顧無牌按摩受查相關報導一度消失等。now新聞中人曾指，若鄭麗矜辭職，有可能出現有線新聞部員工總辭的情況，但暫時未有其他人請辭。