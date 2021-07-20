我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

新聞審查？ now新聞副總裁求去

香港新聞組／香港20日電
now新聞台副總裁鄭麗矜19日請辭。（取材自臉書）
now新聞台副總裁鄭麗矜19日請辭。（取材自臉書）

香港now新聞台副總裁鄭麗矜昨日請辭，據悉，now新聞總主播徐蕙儀亦已辭職。有消息指出，鄭麗矜辭職後，已有部分員工醞釀集體辭職，包括部分新聞部管理層人員。Now新聞是香港大型電視新聞網，擁有多個新聞、財經及資訊頻道。

明報報導，now新聞部員工昨收到鄭麗矜的手機短訊透露辭職，稱「在新聞界最風雨飄搖的日子，我們仍能站穩崗位，堅守專業」，又表示過去16年，now財經台和新聞台由開台數人到今天300人團隊，感激同事相伴，又說自己並非移民。據now新聞部消息人士稱，總主播徐蕙儀亦已請辭；亦傳財經台副總裁羅志輝亦將請辭。三人皆為now財經台及新聞台開台功臣。

now新聞台消息人士稱，自無線新聞部前高層陳鐵彪去年空降now新聞及財經資訊主管後，鄭麗矜於港聞組、兩個節目《時事全方位》及《經緯線》「三條戰線」上，與陳不時有爭論，近日則因陳鐵彪要求撤換《時事全方位》主持一事意見不合。陳鐵彪表示尊重鄭的個人決定，感謝她多年來對新聞台的貢獻。

據悉，陳鐵彪曾要求停播警方國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩店一新聞，經採主爭論以及當日政府發稿公布鄧炳強將會見傳媒後，報導才得以播出；鄭麗矜亦曾就《經緯線》有關「移民英國」及「六四事件」等專題報導與陳意見不合。

另據立場新聞報導，多名曾在TVB無線和陳鐵彪共事的中層透露，業內一直流傳陳鐵彪和中方關係密切。

而在陳鐵彪空降後這一年，now新聞傳出多宗懷疑自我審查事件，包括曾邀請民建聯主席李慧琼出任《大鳴大放》主持、漏夜刪除民主派議員葉建源評論港大副校長申作軍是清華黨委委員報導、國安處長蔡展鵬因光顧無牌按摩受查相關報導一度消失等。now新聞中人曾指，若鄭麗矜辭職，有可能出現有線新聞部員工總辭的情況，但暫時未有其他人請辭。

圖為位於香港灣仔電訊大廈的now新聞中心。（中通社資料照片）
圖為位於香港灣仔電訊大廈的now新聞中心。（中通社資料照片）

香港 移民 六四

上一則

「就是控制不住」…10萬「網癮」老人 每天黏網10小時

下一則

吳亦凡稱被勒索 網友質疑：那為何要打錢？

延伸閱讀

與總統理念不合 黎巴嫩候任總理辭職

與總統理念不合 黎巴嫩候任總理辭職
財經簡訊

財經簡訊
香港18區議會共214議員議席出缺 包括20正副主席

香港18區議會共214議員議席出缺 包括20正副主席
蘋果在家上班規定愈變愈嚴 傳員工在群組揚言辭職

蘋果在家上班規定愈變愈嚴 傳員工在群組揚言辭職

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准