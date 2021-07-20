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港蘋停刊 港媒：壹傳媒下市倒數

記者羅印冲／綜合報導
香港壹傳媒遭到國安法重擊，多名高層接受調查，香港蘋果日報6月底結束營運。（中新社）
香港壹傳媒遭到國安法重擊，多名高層接受調查，香港蘋果日報6月底結束營運。（中新社）

香港壹傳媒的股份自6月17日起停牌，旗下香港《蘋果日報》之後結束營運。港媒報導，由於集團主營業務結束，加上港交所已發信質詢，估計公司已開始進入下市倒數。

香港蘋果日報6月24日出版最後一份報紙。（路透）
香港蘋果日報6月24日出版最後一份報紙。（路透）

據香港明報報導，資料顯示，過去一個月已有接近350萬股由「中央結算」轉為「實物持股」，涉及的新登記股東至少逾30人。有集團小股東坦言，手持股份很大機會變成「牆紙」，證券業人士則不排除，有投資者將股份轉成實物登記作為「留念」，又或是方便日後場外交易。

壹傳媒由6月18日至7月16日約一個月期間，連續20個交易日有股份由原來以不同證券行持有轉為實物持有，涉及合共約349萬股，雖然以集團停牌前股價計，市值僅約百萬元港幣，但資料顯示，壹傳媒這一波「轉倉潮」是過去至少14年未見過。

壹傳媒在6月21日宣布研究香港《蘋果日報》停刊，至6月24日出版最後一期《蘋果日報》的期間，是實物存倉股數高峰，在6月28日當天轉為實物持有的股份就超過58萬股。

壹傳媒實物股東、任職電台節目主持多年的香樹輝表示，一直持有壹傳媒股票，但股價長期不振，又沒有利息，已預期它會變成「廢紙」。他並笑稱，留下股票就當作教育子孫，什麼是投資風險。

有證券業人士認為，壹傳媒股份停牌，以及旗下香港《蘋果日報》停止營運之際，仍有大量股東將股份轉為實物持股，不排除真的是用作留念。另外，投資者轉用實名登記成為實物股東，日後可轉用股份買賣契據（俗稱Buy Sold Note）方式買賣。

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