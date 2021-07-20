男接種2劑 自美返港染變種 上環封區檢測

香港男子日前從美國返港確診，港府19日圍封上環尚賢居進行強檢。（中通社）

一名已接種兩劑疫苗的香港 男子，日前從美國 返港時在機場檢測 呈陽性反應，並帶有L452R變異病毒株，由於病毒量高，衛生防護中心估計他很大可能在美國時染疫。審慎起見，昨晚圍封他居住的上環尚賢居進行強檢，患者工作地點太平洋廣場亦納入強檢公告。

香港文匯報報導，衛生防護中心指出，該名27歲初確男患者居於上環士丹頓街尚賢居，分別在4月26日及5月17日在香港接種兩劑復必泰疫苗，本月4日到美國，18日返港，在機場經檢測初步呈陽性，衛生署公共衞生化驗服務處檢測顯示他帶有L452R變異病毒株，但沒有N501Y及E484K變異基因。

由於患者病毒樣本CT值低，只有約21至24，即顯示病毒量較高，中心認為病人很大可能最近在美國受感染，故列為輸入病例。不過，變種病毒的潛伏期最多可達21天，由於患者過去21天內，即上月27日至本月4日期間在港居住，政府為審慎起見，昨晚7時30分將其居住的上環尚賢居列為指明「受限區域」，警員以拉閘圍封上址，要住戶今日午夜零時前完成檢測，整個行動預計今早約7時結束。

據報導，呼吸系統專科醫生梁子超昨日指出，Delta變種病毒在美國流行，患者帶有L452R變異病毒株，即有可能感染Delta病毒，認同患者最有可能在美國時染疫，「他離港前及登機回港前的病毒檢測也呈陰性，抵港後才陽性，而該病毒潛伏期最短幾天，最長20幾天，但仍傾向相信在美國感染的機會最大，當然有些潛伏期較長，但100宗只有一、兩宗如此，亦不排除他搭機到美國時在航機上受感染，其實航機並不安全，尤其長途機，總難以全程戴好口罩，有機會曝露受感染。」