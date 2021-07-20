涉企圖強姦案 恒大高管10萬港元保釋

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

內地地產商恒大在香港 的高層負責人陳奮，在港涉企圖強姦案，揭發出香港三名保安高官違反限聚令出席豪華會所的私人飯局，在香港引起軒然大波，陳奮案19日開審，獲准10萬港元（約1.28萬美元）現金保釋，月底再訊。

香港明報日前披露，今年3月香港警方調查一起強姦案，發現與涉嫌強姦犯同一飯局的，有香港入境處長區嘉宏、香港海關關長鄧以海，涉嫌強姦者是恒大集團香港副總經理。報導引動全港關注，再揭發出港府保安局副局長區志光也在飯局上。

其後傳媒披露，設宴款待的是內地地產商恒大集團，地點在香港灣景中心的高級私人會所「吉祥薈」，飯局席上共九人，除三名港府高官，一名涉嫌強姦者。另外五名飯局出席者身分有多種說法，亦傳被強姦女子也在席上。因有人報案，港警到場。但事後港府全力滅火，事件不了了之。

最後案件以強姦改為企圖強姦控告，19日在香港東區法院開庭審理，引來大批傳媒到場。

37歲被告陳奮，是恒大地產香港常務副總經理。陳奮被指控涉嫌於今年3月2日晩上，在香港跑馬地企圖強姦一名女子。裁判官王證瑜將案件押後到7月30日再訊。被告准以原有條件保釋，即10萬港元現金擔保，不得離開香港及每周兩次到警署報到。

嫌犯陳奮西服革履，散庭時香港傳媒的諸多詢問，被告均不回應。

辯方事務律師黃啟豪否認港府公務員事務局長聶德權之子、大律師聶天樂涉及此案，也不在本案提供法律意見，又稱本案被告原被控強姦罪，控方在上月改控企圖強姦罪。