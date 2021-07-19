刺警案餘波 港大生悼兇嫌 警務處長：恐觸犯國安法

香港警方人員16日到香港大學校園搜證，圖為警方人員封鎖港大學生會辦事處一帶。（中新社）

香港 大學學生會評議會早前通過悼念刺警案嫌犯的議案，之後撤回，港警國安處人員日前到港大調查及搜證。香港警務處處長蕭澤頤昨證實，警方正循國安法第27條追查港大學生會哀悼兇徒、美化及宣揚恐襲事件，也不排除會搜查獻花及表達謝意者的寓所。

蕭澤頤昨出席電視節目時表示，港大部分學生「感謝嫌犯」等同認同，甚至美化疑犯的行為，有可能觸犯《國安法》中有關宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的條文。

香港警務處長蕭澤頤說，到港大搜證是要調查相關人士的背後意圖及目的。 （中新社）

據香港電台報導，蕭澤頤並指，若相關行為令香港不同群體產生敵視，有可能觸犯煽惑罪。他表示，到港大搜證是要調查相關人士的背後意圖及目的。

香港文匯報報導，對於港大學生事後已經就議案「道歉」，蕭澤頤強調「犯法就係犯法，道歉最多係求情理由，唔好諗住犯法之後出嚟道歉，可能會無罪。」

被問到曾到現場獻花悼念的市民，是否都需要被搜查，蕭澤頤回應說不排除有關可能性，可能需要了解他們除獻花外，有沒有進一步行動，包括作出煽動的言語或其他意圖和目的等，但強調要視乎個別情況。

他又說，市民除了悼念，若企圖在現場作出影響公共安全、秩序的行為，就有可能違法。他表示，感謝嫌犯的犧牲，無形中是美化或宣揚其他人可以效尤同樣行為，可能觸犯宣揚恐怖主義的條文。

另外，蕭澤頤表示，將會加強反恐演習，不僅警隊或紀律部隊參與，將到港鐵、商場、酒店，甚至邀請公眾人士參與，以提高市民的警覺及守法意識等。