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選委會選民銳減97% 不到8000人登記 打臉林鄭踴躍說

香港新聞組╱香港19日電
選舉事務處18日公布選委會界別分組臨時選民登記冊，本年度登記選民人數跌近97%。圖為香港深水埗街頭的「完善選舉制度落實愛國者治港」廣告牌。（中新社資料照片）
選舉事務處18日公布選委會界別分組臨時選民登記冊，本年度登記選民人數跌近97%。圖為香港深水埗街頭的「完善選舉制度落實愛國者治港」廣告牌。（中新社資料照片）

選舉事務處昨公布選委會界別分組臨時選民登記冊，五大界別共有7891名選民；相較2016年選委會選舉的逾24萬名選民，本年度登記選民人數跌近97%，泛民票倉重挫；有政治學者認為選民基礎大減，選舉認受性恐遭質疑。

據明報報導， 臨時登記冊顯示，五大界別合共7891人登記選民，較5年前跌近97%，甚至較區議會一個選區最低人口基數的約1.2萬為少。五大界別中的「專業界」選民人數跌幅最大，而當中過往民主派主導的會計、法律、社福及教育等界別分組的選民均大跌。

特首林鄭月娥本月初曾說，選民登記率超過九成，形容選民登記的「熱情是很高漲，是非常踴躍」，但目前的登記率低於林太所言。據報導，選舉事務處昨稱，估算合資格界別分組投票人約為1萬，該處接獲超過9300份選民登記表格，但當中可能有不符合登記資格、錯誤提交、重複遞交等申請；最終共7891名投票人獲列入臨時投票人登記冊，即占合資格投票人數目大約為八成。

科技創新界由2016年逾1.2萬名選民跌至54人，資訊科技界選委黃浩華表示，選民的代表性待商榷，多元聲音被減少，情况不理想。報導說，黃浩華去年曾宣布參選立法會，他稱「我參選都未被DQ（取消資格），但我的選民已經被DQ」。

報導指出，社福界以往由民主派主導，但新選制下個人票遭取消，其選民由2016年的1萬4130人大跌至141人。社福界前選委、新思維主席狄志遠說，據了解該界別分組的合資格選民人數超過150名，曾聽聞有社福機構沒登記，他估計是擔心被捲入政治爭拗、因投票在機構內造成分化，「不是因為不滿這個選舉制度，所以（不登記）作政治表態」。

屬第一界別的紡織及製衣界選民人數大跌至57，立法會紡織及製衣界議員鍾國斌表示，改制後只有香港紡織業聯會及香港紡織商會的團體成員有資格投票，合資格選民只有50多人，估計全已登記。他表示有非商會成員認為制度不公，但指他們可加入兩個商會，在下一屆選舉取得選民資格。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，選民基礎較以往大減，且團體選民與政府關係密切，令人質疑選舉的認受性。不過儘管登記的選民大減，但預料中央會推高選委會選舉、特首選舉的投票率，而高投票率會成為官方的宣傳重點之一。

投票 選民登記 香港

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