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人潮不如前 香港書展業績恐跌三成

香港新聞組╱香港19日電
疫情下家長的消費意欲仍然強勁，但香港書展今年的入場人數不及過往，參展商估計生意額可能會較過往跌20%至30%。（中通社）
疫情下家長的消費意欲仍然強勁，但香港書展今年的入場人數不及過往，參展商估計生意額可能會較過往跌20%至30%。（中通社）

望子成龍是不少父母的願望，即使疫情打擊經濟，家長用於子女身上的花費卻沒有減少，當中不少更指疫情下一度長時間停課影響子女學習進度，特地到書展購買更多補充練習。一些售賣貴價教材的參展商亦指，入場家長的消費意欲仍然強勁，惟今年的入場人數不及過往，估計最終的生意額可能會較過往跌20%至30%。

香港文匯報報導，曹太太昨日帶即將升讀小四的兒子到書展，最少花費港幣800元購買15本圖書，「疫情雖然有影響收入，但小朋友需要的不能省。」另一名家長李太太更最少花費港幣2000元，當中大部分都是購買補充練習，「預算比之前多一半，以前每科一本，今年每科買兩本，因為之前長期不能上課，想他快些追上學習進度。」

據報導，樂思教育出版有限公司業務發展經理黃麗華表示，李太太的做法在今年書展十分常見，不少家長除了如常為子女購買下個學年的補充練習外，也購買上學年的練習，讓子女在暑假時鞏固知識。家長的平均消費雖然有所增加，但黃麗華指今年書展的人流不多，即使周末人流回升，展館內仍然不算十分擠迫，估計入場人數較往屆同期少約20%，現階段難以預測營業額可否達前年水平。

有售賣貴價教材的寰宇家庭有限公司亦指出，過去幾日雖仍能平均每天售出逾20套定價介乎2萬元至6萬元的「迪士尼美語世界」英語教材，報導指出，該公司高級市務經理曾少媛表示，他們過往可能只需半日便能做出該成績。「周末雖然較熱鬧，但只限於下午時段，五、六點又開始冷清。」她直言對今明兩日的最後展期人流不感樂觀，估計今年的營業額可能只得上次的七八成，是公司參展以來最差的成績。

據報導，同樣售賣英語學習教材的播閃機械人有限公司亦指今年書展人流少影響生意，該公司的區域主管何小姐表示，原本預期7天展期最少可售出500部可提供英語拼音課程及與小朋友練習英語對話的機械人，惟書展開幕至今每日僅最多售出約20部，銷量連預期的一半也不及，「今年書展人流很少，即使周末情況有改善，但也只是與過往的平日相若。」

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