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港官員：香港9月底有望達七成人口接種新冠疫苗目標

記者羅印冲/即時報導
香港公務員事務局局長聶德權。取材自商業電台
香港公務員事務局局長聶德權。取材自商業電台

香港市民接種新冠疫苗的踴躍程度在過去1個月有所增加，負責統籌免費疫苗接種計畫的香港公務員事務局局長聶德權18日表示，按現時情況推算，香港最快於9月底，便可達到七成人口接種的目標。他並表示，未來兩周會留意情況，再審視接種中心日後的安排。

據星島網報導，聶德權早上出席電台節目時引述數字指，截至17日，香港共有280萬人接種至少一劑新冠疫苗，佔合資格人口的41%；在過去7日，每日平均有6.1萬人接種，接種首劑的平均人數有3.2萬人。

若按現時情況推算，之後若能維持每日有約3萬人打首針，1個月便有多100萬人接種，兩個月便有約200萬人，到9月底，香港接種首劑疫苗人數比率便可達七成的目標。

對於社區疫苗接種中心將運作至9月底，聶德權指出，現有的29間接種中心不可能無限期地運作下去，他始終希望市民能盡量於8月底前打首針。但他留意到有部分接種中心的預約人數較多，當局在未來兩周會留意情況，再審視接種中心之後的安排。

聶德權還指，香港現有約40萬劑復必泰疫苗存貨，當局正與藥廠商討將已訂購的疫苗運送安排，以確保正常供應。他並再次呼籲市民盡早接種，強調接種疫苗是恢復跨境活動的必要條件。

疫苗 香港

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