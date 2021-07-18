防疫疲勞？香港銅鑼灣派對 229人違限聚

17日有人於銅鑼灣舉辦籃球比賽及音樂派對，超過200人違反限聚令遭票控。（取材自警方）

香港 昨天沒有新增新型肺炎確診個案。警方昨天在銅鑼灣一間店舖外發現超過200人聚集，涉嫌違反限聚令，向他們發出定額罰款通知書，並帶走店舖負責人。

綜合香港電台、香港01報導，警方指，昨日傍晚約6時半，有229人在銅鑼灣陳東里與霎西街交界一間店舖，舉行籃球比賽及音樂派對，年齡介乎12至49歲，涉嫌違反限聚令，被發出定額罰款通知書。32歲店舖男負責人涉嫌組織受禁群組聚集，被帶返警署作進一步調查，稍後會被檢控。

警方指，灣仔分區牌照組、特遣隊聯同機動部隊人員根據線報及經深入調查，展開代號「松塔」（PINETOWER）的行動，打擊受禁群組聚集活動。

17日有人於銅鑼灣舉辦籃球比賽及音樂派對，超過200人違反限聚令遭票控。（取材自警方）

警方於觀察期間發現大量人群於上址聚集，舉行籃球比賽及音樂派對，遂立即採取行動。行動中，於上址截查共229人，包括170名男子及59名女子，年齡介乎12至49歲，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。另外，該店鋪的32歲男負責人涉嫌組織受禁群組聚集，違反第599G章，該名男子帶返警署作進一步調查，稍後會向他作出檢控。

據了解，有主辦單位於今日及明日的中午12時至晚上9時，於霎西街3A陳東里8號南洋酒店旁邊的地下舉辦「籃球音樂市集」。