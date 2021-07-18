我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

防疫疲勞？香港銅鑼灣派對 229人違限聚

香港新聞組／香港18日電
17日有人於銅鑼灣舉辦籃球比賽及音樂派對，超過200人違反限聚令遭票控。（取材自警方）
17日有人於銅鑼灣舉辦籃球比賽及音樂派對，超過200人違反限聚令遭票控。（取材自警方）

香港昨天沒有新增新型肺炎確診個案。警方昨天在銅鑼灣一間店舖外發現超過200人聚集，涉嫌違反限聚令，向他們發出定額罰款通知書，並帶走店舖負責人。

綜合香港電台、香港01報導，警方指，昨日傍晚約6時半，有229人在銅鑼灣陳東里與霎西街交界一間店舖，舉行籃球比賽及音樂派對，年齡介乎12至49歲，涉嫌違反限聚令，被發出定額罰款通知書。32歲店舖男負責人涉嫌組織受禁群組聚集，被帶返警署作進一步調查，稍後會被檢控。

警方指，灣仔分區牌照組、特遣隊聯同機動部隊人員根據線報及經深入調查，展開代號「松塔」（PINETOWER）的行動，打擊受禁群組聚集活動。

17日有人於銅鑼灣舉辦籃球比賽及音樂派對，超過200人違反限聚令遭票控。（取材自...
17日有人於銅鑼灣舉辦籃球比賽及音樂派對，超過200人違反限聚令遭票控。（取材自警方）

警方於觀察期間發現大量人群於上址聚集，舉行籃球比賽及音樂派對，遂立即採取行動。行動中，於上址截查共229人，包括170名男子及59名女子，年齡介乎12至49歲，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。另外，該店鋪的32歲男負責人涉嫌組織受禁群組聚集，違反第599G章，該名男子帶返警署作進一步調查，稍後會向他作出檢控。

據了解，有主辦單位於今日及明日的中午12時至晚上9時，於霎西街3A陳東里8號南洋酒店旁邊的地下舉辦「籃球音樂市集」。

香港

上一則

暴雨襲北京 多處山體坍方、多趟列車停運

下一則

「酌情入境安排」19日屆滿 港人趕飛英國 機場逼爆

延伸閱讀

東奧選手村出現首例確診 日本防疫再被質疑

東奧選手村出現首例確診 日本防疫再被質疑
東奧防疫現漏洞 烏干達團2確診 1失蹤 增播疫風險

東奧防疫現漏洞 烏干達團2確診 1失蹤 增播疫風險
李家超：港資審會將審查候選人資格 拒絕「偽效忠」

李家超：港資審會將審查候選人資格 拒絕「偽效忠」
癌症病患就醫、打疫苗防疫有技巧 醫師分享6招

癌症病患就醫、打疫苗防疫有技巧 醫師分享6招

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16
當事男子和他的孩子。（取材自華商報）

山東男染梅毒 與智障女連生9娃「照顧不來 不會再生」

2021-07-12 10:02

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口