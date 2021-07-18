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調查：移英港人63%攜幼 僅13%稱會帶父母 逾半未求職

香港新聞組／香港18日電
大批港人17日離港移居英國，親友送別時充滿不捨之情。（路透）
大批港人17日離港移居英國，親友送別時充滿不捨之情。（路透）

英國社會企業家Krish Kandiah年初創辦UKHK網站，協助在英國的港人，上月起做網上問卷調查，截至6月21日訪問了1012人，97%受訪者正在英國或正計畫移居當地，當中63.5%表示與子女同行，同行子女中近六成是小學生；13.2%受訪者稱會帶父母赴英，UKHK推算平均每5個移英家庭就有一名長者。

明報報導，英國自1月底推行英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫，首季有逾3.4萬人申請。UKHK調查顯示，53.5%仍在香港並計畫移英，當中52.1%今年內成行。調查發現，移英者中63.5%受訪者與孩子一同赴英，當中近六成孩子是小學生；13.2%的人與年長父母同行，長者平均年齡是68.8歲。調查團體推算，移英港人家庭中，每5個家庭有1名長者。

據報導，調查發現，逾八成受訪者的教育水平為大專、學士或以上程度；七成受訪者的家庭資產有10萬英鎊（約107萬港元、13.7萬美元）或以上。就業方面，55.7%的人未開始求職，42.5%受訪者有意到英國創業，當中74.4%介乎30至49歲。

大批港人17日離港移居英國，與親友道別時充滿不捨之情。（路透）
大批港人17日離港移居英國，與親友道別時充滿不捨之情。（路透）

報導引述Krish表示，調查數據將轉交英國中央及地區政府，以助他們可提早準備。他說從調查可見，不少港人與長者到英國定居，「三代同堂」，是英國較少出現的情況，他說得知有長者到新環境生活後，不願意走出社區，甚至不願離開家庭以外地方，他認為「友誼」對長者尤其重要，希望政府、教會等能助長者適應新環境。對於有逾半受訪者未求職，Krish表示理解，認為港人或需多點時間了解當地就業市場。

報導指出，英國註冊心理治療師良方表示，長者面對子女舉家移民，初時可能認同子女決定，但子女離開後，有長者生活失去重心而情緒崩潰。她建議，準備移民者應在出發前3至6個月提早告知長者，其後不斷重複提起，「老人家有機會可慢慢接受」。

英國 就業 移民

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