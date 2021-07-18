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香港城大校長談辦學之道：政教分離 外人勿插手大學

香港特派員李春／香港18日電
香港城市大學校長郭位（圖）在香港書展中的高教論壇上，明確提出外人切勿插手干預大學事務。（圖：城大提供）
香港城市大學校長郭位（圖）在香港書展中的高教論壇上，明確提出外人切勿插手干預大學事務。（圖：城大提供）

香港正進入一個重要的轉捩關頭，「香港高等教育怎麼辦」似成其中一個敏感話題。香港城市大學校長郭位，在香港書展中的高教論壇上，提出其「心件」的辦學之道，還明確提出外人切勿插手干預大學事務。

香港城市大學在國際排名前50大，且是香港唯一與美國常春藤大學合作雙聯學士學位。（...
香港城市大學在國際排名前50大，且是香港唯一與美國常春藤大學合作雙聯學士學位。（圖：城大提供）

郭位出任香港城市大學校長已逾十年，不僅是中研院等多國院士和華人學術領袖；也一手把城市大學引領進全球進步最多的大學之一。

郭位的一本英文新著「SOULWARE（心件）」在港面世，昨郭位在書展高教論壇上，講他的辦學之道。

郭位說，一講起辧大學，都會提起軟件硬件如何如何，其實「心件」才更加重要。而所謂「心件」，就是辦學之道的靈魂，是軟件硬件之外的對大學影響最大的條件，其主要有三個核心內容，即執政者的見解、社會的進取心、教育者的心態。

他從五個側面闡釋「心件」辦學之道，包括高教國際化、教研合一、政教分離、品質和評鑑、創意創新。給人留下最深刻印象的，是政教分離的理論。

郭位認為，大學應是求道理、做學問的地方，要以學術為主，外面的機構、政黨、媒體、宗教、街頭政爭、私人恩怨等等，都應「非請莫入」。沒有人可以用大學平台來做與大學無關的事。理想的大學，就是學術自由、大學自主、政教分離。

稍稍意外的是，郭位的演講，以向中國唯一本土學者獲諾貝爾獎的屠呦呦致敬收尾，他稱屠呦呦是中國高教界清流，有助社會遠離浮燥。

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