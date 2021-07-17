李家超：港資審會將審查候選人資格 拒絕「偽效忠」

香港政務司司長李家超17日表示，候選人資格審查委員會（資審會）負責審查並確認選舉委員會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格，將「偽擁護」、「偽效忠」拒於門外。中新社

香港 政務司司長李家超17日表示，在未來八個月，香港將迎來三場重要選舉，候選人資格審查委員會（資審會）負責審查並確認選舉委員會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格，資審會就有關人士是否符合擁護「中華人 民共和國香港特別行政區基本法」、效忠香港特區的法定要求和條件做出決定，將「偽擁護」、「偽效忠」拒於門外。

央視新聞報導，李家超17日發表題為「資審會依法審查候選人資格 落實『愛國者治港』」的文章，文章寫道，16日，大陸國務院 港澳事務辦公室主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上發表談話，其中要求香港辦好未來三場選舉，嚴格把好資格審查關。誠然，未來三場選舉將產生新一屆選委、第七屆立法會議員，以及第六屆特首，對「一國兩制」貫徹實施、「愛國者治港」全面落實至關重要。

李家超說：「我和資審會全體成員，會公平公正依法履行審查並確認候選人資格的把關重任，確保完善選舉制度準確落實，並獲得應有的效果，將『偽擁護』、『偽效忠』的人拒於管治架構門外。」

文章寫道，根據新修訂的「香港基本法」附件一、附件二及相應本地法例的要求，候選人資格審查委員會（資審會）已於6日設立並開始運作，而首次會議已於14日舉行。

文章指出，擁護「香港基本法」、效忠香港是候選人的基本要求和條件。為使相關的法定要求和條件更明確，香港法例第1章「釋義及通則條例」便加入了擁護基本法、效忠香港特區的提述，訂明擁護應包括意圖上及言行上均真心及真誠地遵守、支持、維護及信奉，並詳列多項正面清單及負面清單行為，有關條文已於5月21日刊憲生效。

負面清單訂明任何人作出或意圖做出以下任何行為時，皆不屬擁護基本法、效忠香港特區，例如，做出或進行危害國家安全的行為或活動；拒絕承認中華人民共和國對香港特區擁有並行使主權，包括反對大陸中央政權機關按照「中華人民共和國憲法」、基本法或香港國安法履行職務和職能；拒絕承認香港特區作為中華人民共和國一個地方行政區域的憲制地位；尋求外國政府或組織干預香港特區的事務；做出損害或有傾向損害基本法中以特首為主導的政治體制秩序的行為，包括以非法手段強迫或威嚇行政長官改變某項政策或提交立法會審議的議案；無差別地反對港府提出的議案，並意圖以此要脅港府、使港府無法正常履行職務和職能，或逼使特首下台及推翻港府等。

李家超表示，上述清單提供了明確的指引，資審會會以上述清單作為基礎，但不限於清單上的行為，綜合考慮每例案件的事實、證據和情況後做出決定。若有需要，資審會可諮詢香港特區維護國家安全委員會（國安委），國安委根據警務處維護國家安全部門的審查情況，就候選人是否符合擁護基本法、效忠香港特區的法定要求和條件向資審會出具審查意見書。