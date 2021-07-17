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香港18區議會共214議員議席出缺 包括20正副主席

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

自傳出被DQ（取消資格）者會被追討上任以來薪津後，連日大批民主派區議員辭職。港府昨於憲報刊登公告，18區共214個區議會議席出缺。辭職者包括20名區議會正、副主席。另多區有雙位數區議員辭職，當中黃大仙最多，達20人；其次為觀塘區，達19人。

香港2020年起的新一屆區議會共有479名區議員，除離島區議會因為擁有全港最多當然議席（8名）外，民主派聯同本土派於其餘17區區議會都佔有絕對優勢，其中民主黨占有88個區議員席位，是區議會最大黨。

明報報導，大埔區議員區鎮樺昨亦宣布辭職，生效日期為7月21日。他發帖宣布辭職決定，稱投入社區工作以來，試過當選、敗選，但未想過放棄；惟近日形勢急劇轉變，與同事、友人多番商討後，無奈決定辭職。港府仍未公布區議員宣誓詳情，預料短期內會向區議員發信啟動宣誓程序。

據報導，多名區議員辭職後，目前中西區、黃大仙僅餘3名區議員，當中，中西區議會主席鄭麗琼、黃大仙區議會主席許錦成及副主席黃逸旭均已辭職。根據《區議會條例》，區議會正、副主席選舉中，獲提名的議員須獲最少1名其他議員提名、兩名其他議員以附議者身分簽署，意味兩區目前人數不足以選出正、副主席。民政事務總署早前表示，若相關區議會未有足夠人數選主席，署方會考慮如何處理運作問題。

提名 民主黨 香港

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