須能幹、敢承擔… 夏寶龍提治港者5要求

「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會16日在北京舉行。全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席開幕式並講話。（新華社）

香港 國安法為香港帶來安定環境，為香港發展締造空間，同時對治港者提出更高要求。「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會昨日在北京舉行，全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍表示，只有確保有管治才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為，並強調立場堅定、擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心是管治能力強的堅定愛國者應該達到的5項標準。

文匯報報導，「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會由全國港澳研究會主辦，中央有關部門負責人，香港特區行政長官林鄭月娥 、澳門 特區行政長官賀一誠和特區政府有關官員，內地、香港、澳門有關社會人士和專家學者300餘人出席。

夏寶龍在開幕式表示，要確保選出管治能力強的堅定愛國者。管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹，而「管治能力強的堅定愛國者」需要具備5項標準，包括：

一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者。二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者。三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者。四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者。五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

夏寶龍強調，要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外，「這是一條鐵的底線。」他要求，香港特區要堅決落實新選舉制度有關規定，發揮好選舉委員會的整體作用和資格審查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞。

全國港澳研究會16日舉行香港國安法實施一周年研討會，林鄭月娥表示香港國安法實施起到立竿見影的效果，擲地有聲地反駁西方政客和媒體唱衰國安法。（中通社）

另據大公報報導，香港特區行政長官林鄭月娥出席研討會後表示，中央對於香港特區政府、社會各界及特區的管治者充滿期盼，港府將開展五方面工作，深化香港國安法在港的實施，包括對基本法第23條進行本地立法，以及做好未來三場選舉的審查把關工作等。另外，多名司長亦對夏寶龍在會上的講話表示支持。