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須能幹、敢承擔… 夏寶龍提治港者5要求

香港新聞組／香港17日電
「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會16日在北京舉行。全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席開幕式並講話。（新華社）
「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會16日在北京舉行。全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席開幕式並講話。（新華社）

香港國安法為香港帶來安定環境，為香港發展締造空間，同時對治港者提出更高要求。「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會昨日在北京舉行，全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍表示，只有確保有管治才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為，並強調立場堅定、擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心是管治能力強的堅定愛國者應該達到的5項標準。

文匯報報導，「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會由全國港澳研究會主辦，中央有關部門負責人，香港特區行政長官林鄭月娥澳門特區行政長官賀一誠和特區政府有關官員，內地、香港、澳門有關社會人士和專家學者300餘人出席。

夏寶龍在開幕式表示，要確保選出管治能力強的堅定愛國者。管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹，而「管治能力強的堅定愛國者」需要具備5項標準，包括：

一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者。二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者。三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者。四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者。五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

夏寶龍強調，要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外，「這是一條鐵的底線。」他要求，香港特區要堅決落實新選舉制度有關規定，發揮好選舉委員會的整體作用和資格審查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞。

全國港澳研究會16日舉行香港國安法實施一周年研討會，林鄭月娥表示香港國安法實施起...
全國港澳研究會16日舉行香港國安法實施一周年研討會，林鄭月娥表示香港國安法實施起到立竿見影的效果，擲地有聲地反駁西方政客和媒體唱衰國安法。（中通社）

另據大公報報導，香港特區行政長官林鄭月娥出席研討會後表示，中央對於香港特區政府、社會各界及特區的管治者充滿期盼，港府將開展五方面工作，深化香港國安法在港的實施，包括對基本法第23條進行本地立法，以及做好未來三場選舉的審查把關工作等。另外，多名司長亦對夏寶龍在會上的講話表示支持。

香港 澳門 林鄭月娥

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