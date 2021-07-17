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香港書展2書商 被指疑違國安法「逆權教師」、「元朗黑夜」等8書遭具名檢舉 指內容偏頗、美化暴力

香港特派員李春／香港17日電
有人向港警國安具名檢舉香港書展有書違反國安法，更有建制媒體點名參展商「播毒」。（中通社）
有人向港警國安具名檢舉香港書展有書違反國安法，更有建制媒體點名參展商「播毒」。（中通社）

正在舉行的香港書展，主辦方通知出版商收到投訴，指有參展的書籍懷疑違反香港國安法，提醒書商要確保書籍需要合法。

香港書展14日起一連7天舉行，這是港區國安法實施後首度舉行書展，展前書展主辦機構說，書展一直標榜是自由開放的平台，香港沒有書籍審查機制，只期望書商自律遵守法例。

近日傳出，有人向港警國安具名檢舉書展有書違反國安法，更有建制媒體點名參展商「播毒」。有兩間書商15日接獲書展主辦方香港貿發局通知，指有人投訴共5本書可能牴觸國安法，提醒書商需對書本是否合法負責。

香港書商「山道文化」證實，有3本書被投訴，包括「逆權教師」、「元朗黑夜」及「如水赴壑─香港歷史與意識之流」。「逆權教師」作者兼「山道文化」負責人楊子俊說，已預期會收到投訴，尤其現時政治氣候下，當與政府唱反調時，便會被指違反國安法。他出書時已確保內容無違法，但如果有關當局需要作出調查或貿發局要求將書籍下架，他會配合及接受。

另一間香港參展書商「有種文化」亦說，有書籍被投訴涉嫌違反國安法，同樣收到貿發局的通知。「有種文化」負責人說，兩書是2014年雨傘運動時期的書，已售多年，質疑是有人不喜歡書中內容而投訴，暫時判斷這只是市民投訴而非官方警告，故暫不就此作出任何行動。

聲稱是「香港政研會主席」的鄧德成說，已向警方國安處舉報8本書，包括「山道文化」出版的「石牆生花─坐監記及其他」、「逆權教師」等，認為內容偏頗，美化暴力，不適合年輕人閱讀。他又批評，貿發局作為籌辦單位，應確保書展內不會有任何罪案發生，不能免責，應要求相關書籍下架。

香港書展主辦方香港貿發局暫未回應事件。香港警方回覆傳媒查詢表示，個別書籍內容會否觸犯香港國安法，要視乎相關情況，不會評論個別事件，採取任何行動均會按實際情況，依法處理。

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