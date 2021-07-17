繼中大、城大、港大、理大後 嶺大學生會遭校方割席

香港示意圖。圖／shutterstock

在香港 爆發「反送中 」運動和實施國安法後，迄今已有5所大學不承認學生會的地位，與學生會割席，此舉已大大削弱了學生會的代表性。

綜合媒體報導，嶺南大學昨天向師生發出電郵，宣布不再代替學生會向學生收取會費。

校方表示，近年有公眾、學生及家長向大學投訴，不滿校方以捆綁方式向學生收取學費及學生會會費。校方指出，學生會作為獨立註冊團體，應自行處理其財政事務，包括收取會費。因此，校方決定即時停止代學生會收取會費。

據報導，嶺大是繼中文大學、城市大學、香港大學及理工大學之後，第5所停止代替學生會向學生收取會費的政府資助大學。

今年初起，上述大學先後宣布停止代替學生向學生收取會費，同時不再提供校內場地供學生會使用，等同與學生會割席，不再認可其與學校的直接關係。

這些大學切割與學生會的關係，有的是因為學生會在「反送中」期間及港區國安法 後實施後，相繼發表可能違反國安法的言論。

港大幾天前才切割與學生會的關係，所持理由是學生會「美化暴力」。

對於各大學不代替學生會收取會費，又不提供場地作會址之用，有學生向媒體說，其負面影響之一是學生不再是學生會的必然會員，這大大削弱了學生會的代表性。