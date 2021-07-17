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查刺警案 港警搜港大學生會、校園電視、學苑辦公室

香港特派員李春／香港17日電
香港警方人員就一宗案件16日到香港大學學生會綜合大樓調查搜證，並帶走一批證物。（中新社）
香港警方人員就一宗案件16日到香港大學學生會綜合大樓調查搜證，並帶走一批證物。（中新社）

香港警察國安處16日進入香港大學校園，搜查香港大學學生會辦事處、校園電視和學苑的辦公室。

16日下午3時許，十多名港警在校方人員陪同下進入香港校園，先對學生會所在的綜合大樓圍封，香港大學學生會辦事處本已關閉，由校方開門，讓警察進入。部分警員攜同數個塑膠箱進入大樓內的學生會辦事處，又到評議會及其他屬會會議室所在的樓層搜查。香港大學學生事務長謝樹基陪同到場。

香港警方人員16日就一宗案件到香港大學校園搜證，帶走一批證物。圖為警方人員封鎖港...
香港警方人員16日就一宗案件到香港大學校園搜證，帶走一批證物。圖為警方人員封鎖港大學生會辦事處一帶。（中新社）

香港7月1日發生銅鑼灣刺警案，男子梁健輝刺傷警察後自殺身亡。香港大學學生會評議會7月7日通過動議，對梁健輝「深切哀悼」。7月9日深夜撤回，學生會幹事為此宣布全體辭職。

其後香港特首林鄭月娥指事件令人髮指，要求校方和警方應該繼續跟進。香港大學其後發聲明表示，不再承認香港大學學生會作為獨立註冊社團現有在校內的角色。

香港大學校方說，警方持法庭手令，進入校園調查案件，大學有法律責任按法庭要求行事。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港大學生會旗下刊物「學苑」，昨下午3時半透過社交媒體說，警務處國家安全處警員進入港大方樹泉文娛中心2樓學苑辦公室。據了解，警方對學生會綜合大樓、校園電視辦公室及學苑辦公室蒐證。學苑總編輯及副總編輯於學苑辦公室內協助調查。

警方消息指，警方國安處調查港大可能有人違反香港國安法第27條，宣揚或煽動實施恐怖活動。

香港新聞組／香港17日電

明報報導，警方反恐特勤隊昨晨聯同鐵路應變部隊，派出大批警員高調到港鐵鑽石山站、九龍塘站及西九龍裁判法院巡邏，並首度加入便衣警。巡邏警大部分身穿標準反恐特勤隊軍裝裝備，隨隊人員包括兩名便衣警。兩名便衣警戴有耳機及揹起反恐特勤隊專用的戰術背包，腰間則未有如軍裝警般掛上大量裝備。現場警員稱便衣警裝備不會外露，能加強行動靈活性。

香港 警察 林鄭月娥

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