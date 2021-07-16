香港記協：國安法1年 港新聞自由惡化
香港記者協會昨發表題為「破碎的自由」的言論自由年報，指過去一年香港傳媒環境急速惡化，傳媒面臨前所未見的衝擊，並呼籲大陸全國人大檢討香港國安法實施情況，保障香港新聞自由，同時反對香港政府訂立「假新聞法」。
香港記協發表言論自由年報，以「破碎的自由」為題，指香港傳媒環境在過去一年急速惡化，官方對媒體打壓已經展開。年報提到一年來香港傳媒連串重大事件，包括拘捕壹傳媒創辦人黎智英、整頓香港電台、收緊查冊準則、警方修改傳媒代表定義，及香港政府計畫立法規管「假新聞」等。
年報說，香港傳媒工作者面對的風險增加，必然會自我審查，削弱公眾知情權，同時令自由多元的社會，不再被世界公認為國際都會，損害香港國際聲譽。
香港記協主席陳朗昇說，過去一年是最壞的一年，稱壹傳傳媒創辦人黎智英被捕、壹傳媒被兩度搜查、評論人被捕，都是前所未見，是公權力對自由的踐踏，「無得再差」。他表示，國安法實施後出現很多「紅線」，港府沒有清晰說明傳媒有何報導會觸及「紅線」。他反對港府訂立「假新聞法」，指這將成為香港傳媒頭上的一把刀，會令傳媒更擔憂。
對於港府向立法會提交修訂「私隱條例」草案，打擊「起底」行為，陳朗昇稱記協不反對當局加強保障公眾私隱，但促請個人資料私隱專員公署及警方，在執法過程中要公平，不應只對某一陣營的人士執法。
年報總編輯、前記協主席楊健興說，過去一年是他自1984年從事新聞行業以來，新聞自由最差的一年。蘋果日報停運後，陸續有網媒暫停運作，或者收起部分報導或評論文章，事件清楚說明新聞自由空間愈來愈小，甚至是「支離破碎」。
香港記協呼籲大陸全國人大檢討香港國安法實施後的情況，研究修訂及補充條文，保障新聞自由。
另據明報報導，今年言論自由年報共分六個章節，分別由年報總編輯楊健興談國安法下的紅線、記者談查冊難題、警方修改傳媒代表定義、傳媒人區家麟分析政府對香港電台過去一年的整頓、有線新聞前助理總採訪主任林妙茵回顧有線去年「大辭職日」，及浸大傳理學院助理教授閭丘露薇拆解中國媒體作為維穩工具的過程。
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