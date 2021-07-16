香港記協：國安法1年 港新聞自由惡化

香港記協指，香港傳媒環境在過去一年急速惡化。圖為民眾在抗議國安法上路。（路透資料照片）

香港 記者協會昨發表題為「破碎的自由」的言論自由年報，指過去一年香港傳媒環境急速惡化，傳媒面臨前所未見的衝擊，並呼籲大陸全國人大檢討香港國安法實施情況，保障香港新聞自由，同時反對香港政府訂立「假新聞法」。

香港記協發表言論自由年報，以「破碎的自由」為題，指香港傳媒環境在過去一年急速惡化，官方對媒體打壓已經展開。年報提到一年來香港傳媒連串重大事件，包括拘捕壹傳媒創辦人黎智英 、整頓香港電台、收緊查冊準則、警方修改傳媒代表定義，及香港政府計畫立法規管「假新聞」等。

年報說，香港傳媒工作者面對的風險增加，必然會自我審查，削弱公眾知情權，同時令自由多元的社會，不再被世界公認為國際都會，損害香港國際聲譽。

香港記協主席陳朗昇說，過去一年是最壞的一年，稱壹傳傳媒創辦人黎智英被捕、壹傳媒被兩度搜查、評論人被捕，都是前所未見，是公權力對自由的踐踏，「無得再差」。他表示，國安法實施後出現很多「紅線」，港府沒有清晰說明傳媒有何報導會觸及「紅線」。他反對港府訂立「假新聞法」，指這將成為香港傳媒頭上的一把刀，會令傳媒更擔憂。

對於港府向立法會提交修訂「私隱條例」草案，打擊「起底」行為，陳朗昇稱記協不反對當局加強保障公眾私隱，但促請個人資料私隱專員公署及警方，在執法過程中要公平，不應只對某一陣營的人士執法。

年報總編輯、前記協主席楊健興說，過去一年是他自1984年從事新聞行業以來，新聞自由最差的一年。蘋果日報停運後，陸續有網媒暫停運作，或者收起部分報導或評論文章，事件清楚說明新聞自由空間愈來愈小，甚至是「支離破碎」。

香港記協呼籲大陸全國人大檢討香港國安法實施後的情況，研究修訂及補充條文，保障新聞自由。

另據明報報導，今年言論自由年報共分六個章節，分別由年報總編輯楊健興談國安法下的紅線、記者談查冊難題、警方修改傳媒代表定義、傳媒人區家麟分析政府對香港電台過去一年的整頓、有線新聞前助理總採訪主任林妙茵回顧有線去年「大辭職日」，及浸大傳理學院助理教授閭丘露薇拆解中國 媒體作為維穩工具的過程。