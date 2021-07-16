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港大促學生會7日內遷離綜合大樓 悼刺警案疑兇動議惹事

記者林汪靜／香港16日電
香港大學發表聲明，強烈譴責學生會的行為，並宣布不再承認港大學生會在校內的角色。（新華社資料照片）
香港大學發表聲明，強烈譴責學生會的行為，並宣布不再承認港大學生會在校內的角色。（新華社資料照片）

香港大學學生會日前「哀悼」襲警嫌犯引爭議後，香港大學13日發表聲明，強烈譴責學生會的行為，並宣布不再承認港大學生會在校內的角色，校方14日發信要求港大學生會7日內遷離學生會綜合大樓。

香港文匯網報導，香港大學校刊「學苑新聞」14日晚間在社交平台上發文指出，香港大學行政及財務副校長兼校舍事務委員會主席羅哲基向學生會屬會發信，要求香港大學學生會7天內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓，信中也要求欲繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記，並與校方就相關使用條款達成協議。

港大學生會評議會先前通過「哀悼襲警凶徒」的議案，引起香港社會若干批評，學生會隨後道歉辭職，但未能平息風波。校方13日發聲明不再承認港大學生會地位，並指將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務。

港大表示，強烈讉責港大學生會評議會公然美化暴力的嚴重不當行為，形容此舉是挑戰社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益。校方會按大學程序嚴肅調查學生會評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生做進一步處理。本月初，香港銅鑼灣有男子襲擊警員後自戕身亡，7日，港大學生會評議會通過悼念刺警案疑兇的議案，稱「感激他為香港做出的犧牲」。

相關行為及言論傳出後，港大、香港保安局、教育局等紛紛出面譴責。香港保安局局長鄧炳強14日表示，這些「英雄化、美化、合理化」恐怖主義的行為，與實際的恐怖活動有同等嚴重程度，現行法例有條文規管發表煽動文字的罪行，港府會調查所有涉及違反香港國安法，或違反「刑事罪行條例」的個案。

香港 教育局 社群

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