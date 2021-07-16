疫情+船運影響 港民生用品最高漲25%

香港生活必需品過去一段日子已漲價15%至25%。圖為民眾在超市選購。(中通社資料照片)

變種病毒Delta來勢洶洶，各地不少工廠農場停工，加上早前埃及蘇伊士運河貨船擱淺「塞爆」航道的餘波漸浮現，令遠航船船期變得異常緊張，影響全球貨品供應鏈。香港 多間連鎖咖啡店及麥當勞 快餐店近日因船期緊張，美國 進口鮮奶油斷貨，其中麥當勞已是今年第三次出現食物供應短缺。而生活必需品如紙張、衞生紙、電器，及白米、生果等食品也供應滯後，過去一段日子已漲價15%至25%。

有香港航運業人士「樂觀估計」，船期最快今年第四季才有望改善。

文匯報報導，作為快餐店龍頭的麥當勞餐廳，繼早前出現美國製薯餅供應緊張，不得不在其早餐套餐中以粟米杯取代薯餅後，昨日其分店豎立告示牌「由美國進口的鮮奶油因近期船期緊張而缺貨」，令所有飲品都無法添加鮮奶油。除麥當勞外，近日也有咖啡店（如部分星巴克分店）或珍珠奶茶店都出現鮮奶油斷貨的情況。

經深入了解後，發現船期緊張下，美國製鮮奶油缺貨只是冰山一角，多類市民生活所需也有貨源短缺問題，尤其以歐美產品最嚴重。

有食品負責人表示，進口水果成本價較疫情前漲價逾一成，其中從美國入口的橙，今年1月貨運延期曾長達一個月以上，且來貨價升達15%至20%，之後貨期雖有改善，但近期又加劇，每個美國新奇士橙零售價已由7元加價至10元。

據報導，九龍一間凍肉舖老闆亦稱，由於美國船期混亂，急凍及冰鮮凍肉貨運均受影響，將延遲供貨，更預告來貨會加價。

除了美國產品，內地貨品供應鏈也有不同程度的「斷纜」。糧油入口商通泰行負責人李豐年表示，早前深圳鹽田港因疫情停運，不少原本需要停靠的貨船被迫轉至香港葵涌碼頭「待命」，令葵涌碼頭出現排隊卸貨的情況，不少貨品上岸延誤。

在消委會網站發現，香港仍有部分品牌的泰國米及日本米在過去的30日內出現過漲價情況，最高漲幅近17%。

報導說，另一名酒品經銷商提到，幾乎所有酒類貨運都有延誤，中國白酒更出現大量缺貨。

除食品外，生活用品同樣受航運影響，例如衞生紙、面紙等。在過去的30天，這些必需品都有出現過價格上升的情況，最高漲幅達25%。