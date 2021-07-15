我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

「紅機」熱線擬重啟 減少誤判 美中領導人直接溝通

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

香港新聞組／綜合報導
李澤楷。（中新社）
李澤楷。（中新社）

香港首富李嘉誠的54歲兒子李澤楷擁有千億身家，早年與女星梁洛施生了三個兒子後和平分手，之後與小他26歲的前港姐女友郭嘉文交往五年，沒想到近日傳出戀情已結束。

港媒報導，李澤楷與郭嘉文的5年情疑似結束，原因指李澤楷成立娛樂公司，簽了25歲女神林宣妤，明年踏入30歲的郭嘉文被打入冷宮。媒體找了李澤楷回應，得到的答覆是工作繁忙，私人事不再回應。

這對叔姪戀當年被媒體拍攝同遊日本，戀情曝光後郭嘉文便與TVB解約，李澤楷2019年牽著郭嘉文出席賽馬日活動，正式公開女友。

其實兩人分手傳聞有跡可尋，上月郭嘉文於Instagram發布新照片，寫道：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」發布完了這個帖子之後，郭嘉文潛水將近一個月，到昨天13日才開始更新IInstagram，其中郭嘉文的貼文似乎暗藏玄機，「迷路的時候應該停下來清理好心中的雜念才能找到出路」。

與李澤楷交往時一直保持低調的郭嘉文，如今積極活躍在Instagram，不僅貼出宣傳產品做KOL，又為工作拍婚紗照，甚至公開工作聯絡用的email，看來是打算重新進軍娛樂圈。

郭嘉文為工作拍婚紗照，現實生活中沒能和李澤楷有結果。（取材自Instagram）
郭嘉文為工作拍婚紗照，現實生活中沒能和李澤楷有結果。（取材自Instagram）

香港 日本

上一則

為「拜習會」鋪路？ 美副卿薛曼下周訪中副外長

延伸閱讀

聽晒老婆話

聽晒老婆話
網球／大坂直美推第2隻芭比娃娃 幾小時就賣光

網球／大坂直美推第2隻芭比娃娃 幾小時就賣光
溫網觀眾席吸睛 凱特隔離完美麗現身 阿湯哥曬緋聞女友

溫網觀眾席吸睛 凱特隔離完美麗現身 阿湯哥曬緋聞女友
不再續約老東家 禾浩辰自立門戶 與女友鬼鬼無關

不再續約老東家 禾浩辰自立門戶 與女友鬼鬼無關

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救