港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

李澤楷。（中新社）

香港 首富李嘉誠的54歲兒子李澤楷擁有千億身家，早年與女星梁洛施生了三個兒子後和平分手，之後與小他26歲的前港姐女友郭嘉文交往五年，沒想到近日傳出戀情已結束。

港媒報導，李澤楷與郭嘉文的5年情疑似結束，原因指李澤楷成立娛樂公司，簽了25歲女神林宣妤，明年踏入30歲的郭嘉文被打入冷宮。媒體找了李澤楷回應，得到的答覆是工作繁忙，私人事不再回應。

這對叔姪戀當年被媒體拍攝同遊日本 ，戀情曝光後郭嘉文便與TVB解約，李澤楷2019年牽著郭嘉文出席賽馬日活動，正式公開女友。

其實兩人分手傳聞有跡可尋，上月郭嘉文於Instagram發布新照片，寫道：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」發布完了這個帖子之後，郭嘉文潛水將近一個月，到昨天13日才開始更新IInstagram，其中郭嘉文的貼文似乎暗藏玄機，「迷路的時候應該停下來清理好心中的雜念才能找到出路」。

與李澤楷交往時一直保持低調的郭嘉文，如今積極活躍在Instagram，不僅貼出宣傳產品做KOL，又為工作拍婚紗照，甚至公開工作聯絡用的email，看來是打算重新進軍娛樂圈。