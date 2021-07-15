歐美打2針 抵港檢疫擬減至7天 擬允留英學生返港打針

港府打算調整入境防疫限制，歐洲、美國等國人士，有望將檢疫期限由14天減至7天。圖為香港國際機場。（中通社資料照片）

香港 疫情趨緩後，港府打算調整入境防疫限制，7月底開始，處於「中高風險」的歐洲、美國、加拿大等獲香港認可疫苗 證明的國家，只要打齊兩針疫苗，赴港後在機場自願進行抗體檢測，若然達標，可將檢疫期限由14天減至7天。

港媒報導，為了減低這類人士的風險，完成隔離後，在一段時間內仍要進行定期病毒檢測，以減低風險。至於沒有打疫苗的非香港居民，則被拒絕入境；香港居民則要隔離21天。

由於「極高風險」、「甚高風險」的A組別10個國家中，只有英國 及愛爾蘭的疫苗證明，獲得港府承認，其餘8個國家的香港居民，若只獲得當地疫苗接種證明，亦不能抵港，除非該等國家的香港居民，獲得香港或其他港府認可的疫苗接種證明。例如，在港菲傭若已在港接種疫苗，返回菲律賓探親後，即可以返回香港，但須隔離21天；惟新聘菲傭在菲律賓接種的疫苗證明，則不獲港府承認，不能抵港。

由於英國至今未為18歲以下人士接種疫苗，為顧及在英國留學的港人學生需要，港府打算在7至9月暑假期間，推出特別措施，容許來自英國的18歲以下香港居民返回香港，但需要在檢疫酒店隔離21天，家長還可安排這些留英學生返港期間打針。

明報報導，變種新冠病毒在各地疫情升溫，據悉港府暫計畫下周調節入境管制，所有從海外地區到港者須持陰性核酸檢測結果，澳紐等低風險地區都不例外。

報導稱，港府專家顧問許樹昌擔心未打針留學生回港，或將病毒帶入境。港府消息人士則表示，新措施下的防疫安排仍然非常嚴謹，且由於香港的檢疫酒店只有大約1萬多個房間，現時入住率已達6至8成，估計在酒店房間數量限制下，即使措施調整後，亦不可能有太多海外人士抵港，相信防疫風險可控。

報導指出，呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫苗對Delta保護力下跌，現時全球疫情風高浪急，放寬極高風險地區旅客赴港，與全球背道而馳，一旦輸入變種病毒引發第五波。