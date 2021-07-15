打2劑疫苗仍確診 香港討論打第3劑

香港掀起是否需要接種第三劑疫苗的討論風潮。圖為一名中學學生接種新冠疫苗。(中通社)

香港 昨天新增三宗新冠肺炎確診個案，全是境外移入，且都是帶L452R變種病毒 。由於其中兩名確診者已接種兩劑疫苗 ，香港人是否需要接種第三劑，再起討論。

香港衛生防護中心昨公布，截至14日零時，香港新增三宗確診個案，分別由納米比亞、賽普勒斯和迦納抵港。香港另有五宗初步確診個案。

香港衛生署說，這名由納米比亞抵港的53歲男子，3、4月在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月10日發病，兩日後再度返港；42歲女子在俄羅斯接種兩劑衛星五號疫苗，無病徵，7月12日抵港。

香港至今已有逾260萬人接種首劑新冠疫苗，其中108萬人接種中國的科興，154萬人接種德國產的復必泰。香港養和醫院早前發表研究顯示，接種科興產生的抗體水平較接種復必泰的為低。不計最新的兩宗個案，香港6月至今已有至少10宗已接種新冠疫苗人士確診個案。

香港衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，科學委員會下周將開會討論是否要打第三針，他認為大部分打復必泰者不用打第三針，而打科興的醫護、長者等，或需打第三針。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，一般香港民眾毋須補打第三劑疫苗，但相信當局會研究為免疫力較差的長期病患群組接種第三針。

何栢良說，接種疫苗不代表完全不會受感染，尤其是長期病患者，接種後可能沒有抗體反應或抗體較正常水平低。全球各地正研究為一些免疫反應較差的人士補打第三針，例如曾接受器官或骨髓移植、洗腎病人等。