世界夢號星國爆疫 香港公海遊嚴陣以待

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 將復辦郵輪 公海遊，有郵輪公司7月底復航，船員上月已接種首劑疫苗 ，今日接種第二劑疫苗，其後留在船上，直到遊輪啟航。

香港電台報導，星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，若船上發現確診者，患者會在船上隔離病房隔離，並通報港府，同時遊輪會駛回香港碼頭，並中斷行程，另外會根據乘客的追蹤器，尋找確診個案的密切接觸者，他們抵港後會到檢疫中心隔離，其他旅客則只會進行檢測，結果呈陰性就可以離開。

李鳳霞表示，香港目前疫情穩定，追蹤工作速度快，加上船員及乘客已完成接種疫苗，船員亦要每14天做一次檢測，乘客登船前亦要有做檢測，對香港的郵輪公海遊感到樂觀。她說，部分遊輪客量已滿額，首兩班船預訂已爆滿，周五船70%已滿，相信隨香港接種疫苗人數上升，遊輪客量未來亦會上升。

另據晴報報導，郵輪公海遊即將出發，星夢郵輪旗下雲頂夢號在30日首航，三天兩夜行程於公海穿梭周游，首兩班船預訂已爆滿。對於同公司的世界夢號於新加坡公海遊時，爆出有打齊疫苗乘客確診需提早返航，船公司強調香港上船要求較星更嚴，倘出事會馬上中止行程，原船檢疫機會微。

首航目標招募900名船員，有400名來自瑞士、洪都拉斯和馬來西亞等地船員已打2劑復必泰，400名打科興的內地船員待檢疫完畢即上船，首航前不會下船；剩下100人則在港招募，主要涉劇場表演、聲光控制等崗位。