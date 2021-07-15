香港私隱修例禁止起底 最高罰12.8萬美元、囚5年

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

為打擊起底，港府昨向立法會提交《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，將於21日首讀和二讀。當局建議引入兩級制的兩項新罪行，設入罪門檻較低的罰則，最高罰款100萬元（港幣，下同，約12.8萬美元）及監禁5年。

明報報導，政制及內地事務局在文件指出，由於網路世界沒有地域限制，新訂條文將有域外管轄權，即無論起底行為在香港 境內或境外發生，私隱專員都可發出「停止披露通知」，要求移除有關的起底內容。條例將賦予私隱專員刑事調查及檢控權力，包括可在沒有手令下，搜查疑犯電子器材、搜查及拘捕疑犯等。據知港府希望修例在本立法年度會期（10月底完結）完成。

據報導，根據港府提交的文件，若意圖或罔顧導致該當事人及其家人受「指明傷害」，即屬犯罪，並列出「指明傷害」涉及的四種罪行元素，包括起底對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對該人的身體傷害或心理傷害；導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或該人的財產受損。

未經資料當事人同意而披露其個人資料，只要有意圖或罔顧是否導致該當事人及其家人受「指明傷害」，即屬犯罪，私隱專員可提出檢控，經簡易程序審訊，一經定罪可判罰款10萬元及監禁2年；若確實導致資料當事人及其家人受到「指明傷害」，經公訴程序定罪，可罰款100萬元及監禁5年。

政制及內地事務局在文件指出，有能力移除有關起底信息的港人，例如在港設營業點的網路服務供應商，或境外的服務提供者如社交媒體平台，都受條例規管，要按規定在指定時間內採取停止披露行動，違者亦屬犯罪。

過往沒有調查及檢控權的私隱公署被指是「無牙老虎」，是次修例給予私隱專員的權力大大提高，除可要求境內、境外網路平台移除起底內容外，專員亦獲調查及執法權，可向管有或控制調查相關材料的人，在指定時間、地點提供有關材料，回答專員的問題，面見專員等，不遵從者最高可被罰款20萬元及監禁1年。