在港接種失誤打「空針」 內地歌手谷婭溦不適送院

圖為谷婭溦6月30日在香港「百年風華」文藝晚會上演唱。(中新社)

內地31歲女歌手谷婭溦12日在香港 馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗 時，因護理師一時不察，將「空針」刺進她的手臂，險些釀成意外。

文匯報報導，谷婭溦隨後被送到威爾斯親王醫院，院方說，已為谷婭溦重新注射疫苗現已出院。谷婭溦昨日在社交媒體上留言：「我想說，經歷了昨天（12日），活著就已經是最大的幸運。」

威爾斯親王醫院發言人指出，谷婭溦在重新接種疫苗約十分鐘後，表示感到暈眩、左邊身麻痹及乏力，檢查後，確定她傷口沒有紅腫及皮下氣腫，也無其他異常情況，病人其後要求自行出院，院方已就事件向病人致歉。

參與營運伊利沙伯體育館復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，如跟足程序，不應出現疫苗「空針」情況，尤其是科興疫苗，「因為不需預先稀釋，接種時即時抽針即可注射。」

他表示，以新冠疫苗的劑量，誤打「空針」的健康風險不高，「如果是科興疫苗，每劑劑量只有0.5毫升，復必泰更只有0.3毫升，且注入體內絕大多數只是打入肌肉 之中，不會有風險；如不幸注射入動脈內則有可能產生血管栓塞；如注射入靜脈內，有機會隨血管流入肺部，因劑量少，氣泡很可能已消失無形。」