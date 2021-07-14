我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

在港接種失誤打「空針」 內地歌手谷婭溦不適送院

香港新聞組╱香港14日電
圖為谷婭溦6月30日在香港「百年風華」文藝晚會上演唱。(中新社)
圖為谷婭溦6月30日在香港「百年風華」文藝晚會上演唱。(中新社)

內地31歲女歌手谷婭溦12日在香港馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗時，因護理師一時不察，將「空針」刺進她的手臂，險些釀成意外。

文匯報報導，谷婭溦隨後被送到威爾斯親王醫院，院方說，已為谷婭溦重新注射疫苗現已出院。谷婭溦昨日在社交媒體上留言：「我想說，經歷了昨天（12日），活著就已經是最大的幸運。」

威爾斯親王醫院發言人指出，谷婭溦在重新接種疫苗約十分鐘後，表示感到暈眩、左邊身麻痹及乏力，檢查後，確定她傷口沒有紅腫及皮下氣腫，也無其他異常情況，病人其後要求自行出院，院方已就事件向病人致歉。

參與營運伊利沙伯體育館復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，如跟足程序，不應出現疫苗「空針」情況，尤其是科興疫苗，「因為不需預先稀釋，接種時即時抽針即可注射。」

他表示，以新冠疫苗的劑量，誤打「空針」的健康風險不高，「如果是科興疫苗，每劑劑量只有0.5毫升，復必泰更只有0.3毫升，且注入體內絕大多數只是打入肌肉之中，不會有風險；如不幸注射入動脈內則有可能產生血管栓塞；如注射入靜脈內，有機會隨血管流入肺部，因劑量少，氣泡很可能已消失無形。」

疫苗 肌肉 香港

上一則

中國「最老」城市 在江蘇南通

下一則

劉曉波逝世4周年 友人嘆「更多劉曉波們進牢房」

延伸閱讀

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」
購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊

購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊
南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂

南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂
WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
嘉實基金基金經理高峰離職。(取材自深圳商報)

因為考上了公務員… 掌管14億元基金經理換跑道

2021-07-07 10:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁