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再增7人…泛民區議員辭職逾半 羅健熙：不會解散民主黨

香港新聞組╱香港14日電
香港民主黨主席羅健熙強調，不會解散民主黨。(取材自臉書)
香港民主黨主席羅健熙強調，不會解散民主黨。(取材自臉書)

港府要求區議員宣誓前，民主派區議員辭職潮持續，昨日再多至少7人宣布辭職，總辭職者人數逾200人，超過泛民主派區議員的半數。特首林鄭月娥昨晨在開行政會議前見記者，指公職人員宣誓條例不能形同虛設，指明需切實落實法律的要求，至於取消多少區議員、影響區議會運作，並非考慮因素。

明報報導，民主黨主席羅健熙昨日在港台節目稱，至今未獲林鄭回覆公開信，澄清有關區議員宣誓及DQ（取消資格）傳聞，他批評政府既要打擊「假新聞」，又容許傳聞流傳，令區議員在恐懼下工作。

Now新聞報導，羅健熙指，黨內確有一批區議員辭職，影響營運資源，但強調不會解散民主黨：「無論如何都應盡我們所能，繼續存在在香港，代表香港市民說我們的想法。我聽得很清楚，黨友基本是一致不想解散。困難當然會，以前有區議員薪金，實報實銷開支，知道可以如何穩定地用到資源。未來日子我們沒有確定性，沒有那幾萬元的實報實銷，要籌錢，找資源。」

林鄭昨回應區議員辭職潮，稱宣誓條例通過後，個別區議員基於違反法律要求需承擔法律責任，「個別作出自己的決定，這個並不是我們能夠控制的」。她表示，條例清楚列明要求，包括正、負面清單行為，相信區議員都會以負面清單量度其過往行為，研究會否「踩界」，從而思考是否辭職。

林鄭強調條例不能形同虛設，宣誓工作必須進行，「坊間說如果取消太多人資格，令某一個區議會不能運作，但我可以告訴大家，這不是我們的考慮因素」。

昨日宣布辭職的7人包括西貢區議會副主席呂文光、黃大仙區議員溫子眾等，總辭職者人數逾200。葵青區議會昨日召開大會補選區議會主席，支聯會常委、葵涌邨北議員梁錦威在無競爭下自動當選。

葵青區議會原主席單仲偕因非法集結案被判囚超過3個月，雖獲緩刑，但按例喪失出任區議員資格。

民主黨 香港 林鄭月娥

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