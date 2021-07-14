七一刺警案餘波未平 香港大學取消學生會社團地位

香港大學13日發聲明，不再承認學生會在校內的角色，並調查學生會評議會「哀悼」襲警事件。(中通社)

針對香港 大學學生會評議會日前通過動議，感激七一刺警案主角梁健輝「為港犧牲」。特首林鄭月娥 昨早形容事件「令人髮指」，促校方採取行動；港大下午宣布，不再承認港大學生會「作為獨立註冊社團」在校內的角色，還將嚴肅調查並處理涉事學生；港大學生會前會長孫曉嵐批評校方淪為「政治鬥爭的應聲蟲」。

明報報導，兼任港大校監的香港特首林鄭月娥昨早在港府行政會議前說，港大學生會評議會的行徑「令人非常髮指」，她為港大感到羞愧。儘管評議會已撤回議案及公開道歉，校方應繼續「採取行動」。

隨後港大發出聲明中說，校方再次強烈譴責港大學生會評議會「公然美化暴力的嚴重不當行為，挑戰社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益」。聲明宣布，校方「不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色」；同時按校方程序「嚴肅調查」學生會評議會事件，並根據調查結果「對涉事學生作進一步處理」。

孫曉嵐批評，身為校監的特首林鄭一邊包庇犯錯失德的高官，一邊對學生趕盡殺絕，稱學生已盡力平息今次風波並道歉辭職，形容林鄭窮追猛打是可恥行為。她對港大校方感到失望。

港大校董、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，港大做法反映其非常重視事件，雖然港大無角色取締學生會，但「不承認學生會」的做法已是嚴厲，認為有關學生可能被「踢出校」。

警方昨日表示不評論個別事件，採取任何行動，均會按實際情况，依法處理。

據報導，七一刺警案發生後，港大學生會評議會7日通過動議，對梁健輝刺警後亡故表示「深切哀悼」，並「感激他為香港作出的犧牲」，隨後即遭香港教育局 、保安局接連點名批評譴責。為此，港大學生會9日召開記者會，指學生會對7日的動議表示道歉，並撤回動議，同時宣布全體幹事及評議會成員會辭職，日後「謹言慎行」。

另外，理大學生報編委會報導，校方下學年將停止協助學生會收取會費。學生會會長胡偉權昨日指校方認為學生會早前就幹事會外務秘書暨賢學思政發言人黃沅琳被捕所發出的譴責警方濫捕聲明「言辭不恰當」，故決定下學年起停止助學生會收會費。

學生會外務副會長張心怡稱，校方一直有意取締學生會，所謂「言辭不恰當」不過是欲加之罪。理大回覆查詢稱，理大學生會是本地獨立註冊團體，因此宜由學生會自行處理其財政事務，包括收取會費。