我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

國安法當頭 香港書展揭幕 政治書清零

特派員李春╱香港14日電
香港書展14日起一連七天在香港會展中心舉行，書商人員13日整理書籍為書展開鑼作準備。 (中新社)
香港書展14日起一連七天在香港會展中心舉行，書商人員13日整理書籍為書展開鑼作準備。 (中新社)

在疫情未解和港區國安法實施兩大背景下，香港書展14日起一連七天在香港會展中心舉行。有參展商說，今次書展政治書已經清零；主辦機構說，入場人士將量體溫和以電子或紙筆方式登記。

主辦機構香港貿易發展局說，有763家參展商參與，雖然有旅遊限制及隔離措施，但仍有來自中國大陸及英國等地的出版社或機構參展。

今年香港書展是在港區國安法實施後首度舉行。主辦機構香港貿發局副總裁周啟良說，書展一直標榜是自由開放的平台，香港沒有書籍審查機制，香港貿發局作為貿易推廣機構，亦無審查能力。相信參展商有能力拿捏界線，如有疑問，可以諮詢相關部門的意見，期望他們自律遵守法例。

對港區國安法下，會否有人進場檢查書籍有否觸犯國安法，周啟良說暫時未收到任何部門通知會入場做審查，如果接獲任何投訴，會先作紀錄，並知會參展商跟進，主辦方沒有權力禁止書商出售指定書籍，亦不會主動報警。

參展商香港次文化堂社長彭志銘說，多間書商認為國安法紅線難以拿捏，已有共識不會放置及售賣涉及政治敏感書籍，避免麻煩。目前「政治書已清零」，參展商希望執法部門可以「高抬貴手」。

名作家系列在香港書展中占最重戲分。今次亮相的主要是台灣、香港和大陸作家。台灣作家平路有特別場次，談疫病是生命「間隙」的禮物，與香港人分享她的新作「 間隙：寫給受折磨的你 」。

香港書展14日起一連七天在香港會展中心舉行，有參展商說，本次書展政治書已經清零。...
香港書展14日起一連七天在香港會展中心舉行，有參展商說，本次書展政治書已經清零。圖為書商擺放香港國安法讀本等書籍。(中新社)

香港 港區國安法 台灣

上一則

「失孤」導演：郭剛堂曾包場 坐影院門口哭

延伸閱讀

港區國安法當頭 香港書展將以「政治清零」面貌登場

港區國安法當頭 香港書展將以「政治清零」面貌登場
不能去香港？ASMR影片體驗沈浸式雲旅遊

不能去香港？ASMR影片體驗沈浸式雲旅遊
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁
21國聯盟挺香港蘋果日報 中國外交公署：干政

21國聯盟挺香港蘋果日報 中國外交公署：干政

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
嘉實基金基金經理高峰離職。(取材自深圳商報)

因為考上了公務員… 掌管14億元基金經理換跑道

2021-07-07 10:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁