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台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

本土、輸入皆零確診 香港24天來首見

香港新聞組／香港13日電
時隔24天香港12日錄得本土及輸入都零確診，圖為外籍人士於香港國際機場逗留。（中新社資料照片）
時隔24天香港12日錄得本土及輸入都零確診，圖為外籍人士於香港國際機場逗留。（中新社資料照片）

香港新冠病毒疫情逐漸受控，衞生防護中心公布，昨日無新增確診個案，是相隔24天本土個案及輸入個案再次「零確診」。昨日有少於5宗初步確診個案。另外，特首林鄭月娥指，已就香港新冠疫情向中央提交報告，希望可以逐步恢復局部、有序及有配額的「通關」。

大公報報導，時隔24天香港昨日錄得本土及輸入俱零確診，特首林鄭月娥指，已就香港新冠疫情向中央提交報告，希望可以逐步恢復局部、有序及有配額的「通關」，令急需進行經濟發展、推進商務等人士往返兩地，但她強調並無「通關」的硬指標。有議員建議，通關條件可訂在每日單位數的確診水平，且須完成疫苗接種及抗體檢驗。

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝建議，通關初期可將相關人士分為市民團聚及商務兩類，每日各分派2000個配額。他提議先與廣東省和澳門等地試行通關，之後再擴至其他省份。邵家輝指，長期保持零確診很困難，可將每日確診水平訂在單位數以內作為通關條件。

對於近日相繼有兩名機場工作人員確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日於電台表示，機場員工屬於高風險人士，應盡快接種疫苗且每七日進行定期強制檢測，並建議機管局及港府定期收集及公布機場員工的疫苗接種情況。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，不宜以「疫苗氣泡」方式處理高危位置的防疫工作，認為機場貨運人員以及已接種疫苗員工毋須定期檢測是大漏洞。疫苗雖可以預防感染Delta變種病毒後出現嚴重病情，但不代表是「銅皮鐵骨、百毒不侵」，如已打針員工感染病毒，仍可傳染他人。他續指，本港目前疫情控制得較好，港府不應鼓勵市民來往疫情風險較本港高的地區，令輸入病毒的風險加劇。

港府昨日公布，俄羅斯16日起將納入甚高風險地區，所有抵港人士，不論有否完成疫苗接種，都須進行21日檢疫及七天的自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。相關人士亦要於登機時出示預定起飛時間前72小時內的檢測陰性證明，並須於機場接受「檢測待行」安排。

疫苗 檢測 疫情

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