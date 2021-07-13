情海生波 港男砍同居女友逾40刀 縱火燒死3母女

香港大埔美雲樓一個劏房單位，12日凌晨男子狂砍女友與其兩女，再縱火企圖毀屍滅跡，造成三死一傷。（中新社）

香港 一名年逾六旬男子懷疑較比自己小20歲的同居女友另結新歡，昨凌晨兩人在大埔劏房單位內爭吵，男子揮刀狂砍女友逾40刀，女方同母異父的一對幼女同遭狂砍，三母女重傷昏迷，男子自知闖禍，在劏房內縱火 企圖毀屍滅跡，驚動鄰居報警。消防員趕抵滅火並救出三母女送院，惜已返魂乏術，另在梯間發現半昏迷的男疑兇送院救治，情況危殆。

文匯報報導，遇害三母女，分為42歲母親溫菊芳，她頭部及全身共中40多刀，其13歲姓賴及8歲姓廖女兒則分別身中3刀至5刀，三母女被發現時已經重傷失去知覺，送院經搶救相繼證實不治。至於被捕男疑兇姓姚，62歲，涉嫌「謀殺」及「縱火」被扣查，他因吸入過量濃煙，現於醫院深切治療部搶救。

據報導，溫婦過往有多段感情，曾與一名姓賴男子結婚及生下現年13歲讀中一的女兒。其後夫婦離異，溫婦再與一名姓廖男子相戀，並生下現年8歲讀小二的女兒，但這段感情亦以分手告終，其間溫婦更因嗜賭致欠債累累。

香港大埔美雲樓一個劏房單位，12日凌晨男子狂砍女友與其兩女，再縱火企圖毀屍滅跡，造成三死一傷。（中通社）

2017年溫婦結識年齡相差20歲、任職地盤工人的姓姚疑兇，發展成情侶，無業的溫婦更帶同兩名女兒，與姚同居於大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一個劏房單位，其間姚為討好溫婦，不單極力為她還賭債，還不介意協助照顧兩名非親生女兒。但近日姚懷疑溫婦另結新歡，兩人多次因感情問題發生爭吵。

消息指，昨凌晨1時許，兩人再發生爭吵，其間疑姚激動執起利刀向溫婦狂砍，溫婦呼救，兩名正在睡覺女兒聞聲驚醒，上前欲救母，詎料同遭姚揮刀襲擊，三母女合共被砍近50刀重傷倒臥血泊之中，呼救聲驚動鄰居報警。姚在劏房內再燒雜物縱火，致劏房冒出濃煙。

警員隨即聯同消防員上樓調查，首先發現姚吸入濃煙半昏迷倒臥在劏房寓所對開梯間，消防進入劏房開喉將火救熄後，再於劏房內救出身中多刀重傷昏迷的三母女，4名傷者隨後由救護車送院搶救，其中三母女傷重不治。