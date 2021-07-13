我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

屢遭親中團體投訴 港台開播逾10年「中國點點點」停播

香港新聞組／香港13日電
港台節目「中國點點點」23日起停播，改播奧運特備節目，節目主持劉銳紹（左）表示，20日將是他最後一次主持節目，對奧運後能復播沒太大期望。（圖：劉銳紹提供）
港台節目「中國點點點」23日起停播，改播奧運特備節目，節目主持劉銳紹（左）表示，20日將是他最後一次主持節目，對奧運後能復播沒太大期望。（圖：劉銳紹提供）

香港電台12日表示，開播逾10年的第一台下午3時節目「中國點點點」23日起將改為播放奧運特備節目「奧運第一台」，至於奧運結束後會否再播放「中國點點點」，港台未有其他補充。

立場新聞報導，主持「中國點點點」四年的時事評論員劉銳紹表示，沒有收到任何正式通知，但對奧運完結後能復播節目沒太大期望，認為事件反映政治低氣壓下，香港人本身支持的和平、理性及平實表達的文化，進一步受到局限、摧殘及扭曲。

繼「五夜講場」、「視點31」後，香港電台再有節目暫停製作。消息指出，在奧運之後，「中國點點點」亦不會復播。

親中團體「華夏傳承」曾多次向向通訊事務管理局投訴，指節目涉煽動仇恨兼「播獨」。「華夏傳承」3月曾到港台示威，抗議港台聘用於「大紀元」發表評論的劉銳紹作為節目主持人，質疑節目製作組「散播謠言手法抹黑中國」，有煽動危害國家安全之嫌。

報導稱，早前曾志豪突遭港台解僱後，港台節目「自由風自由Phone」主持人區家麟亦被通知不用再擔任該節目主持，被問到港台今次取消節目安排，是否有意把電台節目人全面「換馬」，香港電台未有正面回應。

另據香港電台報導，劉銳紹認為，「中國點點點」被指損害中國形象的說法，只屬親建制及親官方人士一面之詞。他認為國家形象不會因評論而受影響，非黑即白或「非黃即藍」的文化，對「一國兩制」不利，如果官方以國內思維對待香港傳媒，失去平衡聲音，一旦決策錯誤，就會「一錯到底」，希望了解國情的立法會議員思考。

中國 香港 奧運

上一則

烹調愛之味…「抗癌共享廚房」的人與事

下一則

香港再16區議員辭職 特首：做負面事 心中有數

延伸閱讀

「機率一半一半」 約克維奇打奧運有變數

「機率一半一半」 約克維奇打奧運有變數
籃球／杜蘭特接棒小布 奧運男籃新王牌

籃球／杜蘭特接棒小布 奧運男籃新王牌
美國奧運男籃 不敗神話破滅

美國奧運男籃 不敗神話破滅
奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理