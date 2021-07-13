屢遭親中團體投訴 港台開播逾10年「中國點點點」停播

港台節目「中國點點點」23日起停播，改播奧運特備節目，節目主持劉銳紹（左）表示，20日將是他最後一次主持節目，對奧運後能復播沒太大期望。（圖：劉銳紹提供）

香港 電台12日表示，開播逾10年的第一台下午3時節目「中國 點點點」23日起將改為播放奧運 特備節目「奧運第一台」，至於奧運結束後會否再播放「中國點點點」，港台未有其他補充。

立場新聞報導，主持「中國點點點」四年的時事評論員劉銳紹表示，沒有收到任何正式通知，但對奧運完結後能復播節目沒太大期望，認為事件反映政治低氣壓下，香港人本身支持的和平、理性及平實表達的文化，進一步受到局限、摧殘及扭曲。

繼「五夜講場」、「視點31」後，香港電台再有節目暫停製作。消息指出，在奧運之後，「中國點點點」亦不會復播。

親中團體「華夏傳承」曾多次向向通訊事務管理局投訴，指節目涉煽動仇恨兼「播獨」。「華夏傳承」3月曾到港台示威，抗議港台聘用於「大紀元」發表評論的劉銳紹作為節目主持人，質疑節目製作組「散播謠言手法抹黑中國」，有煽動危害國家安全之嫌。

報導稱，早前曾志豪突遭港台解僱後，港台節目「自由風自由Phone」主持人區家麟亦被通知不用再擔任該節目主持，被問到港台今次取消節目安排，是否有意把電台節目人全面「換馬」，香港電台未有正面回應。

另據香港電台報導，劉銳紹認為，「中國點點點」被指損害中國形象的說法，只屬親建制及親官方人士一面之詞。他認為國家形象不會因評論而受影響，非黑即白或「非黃即藍」的文化，對「一國兩制」不利，如果官方以國內思維對待香港傳媒，失去平衡聲音，一旦決策錯誤，就會「一錯到底」，希望了解國情的立法會議員思考。