香港再16區議員辭職 特首：做負面事 心中有數

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 區議員料於本月內宣誓，自從港府放風稱將大規模DQ（取消資格）、追回被DQ者自上任起至宣誓的薪津後，連日有區議員辭職。根據多名區議員臉書及區議會網頁，昨日再增最少16名區議員辭職，令區議會合共逾230個議席懸空。

明報報導，林鄭月娥 昨在電台節目表示，十分支持從地區層面吸納民意，惟今屆區議會「極端政治化」，區議員以區議會平台反對內地及港府，甚至侮辱官員，對此感可惜。她稱可能有些人「心中有數」，知道自己做過《公職人員條例》中「負面清單」所列出的行為，所以自己先行辭職。

據報導，對於林鄭批評區議會「極端政治化」，民主黨 主席羅健熙強調，翻查今屆議程，各區的政治議題屬極少數，反指許多時民生議題、地區政策，區議員均須「過五關斬六將」才能提交至區議會。至於林鄭稱辭職者「心中有數」，他質疑官員經常以模稜兩可詞語，不清晰表達意見，若認為他人做錯事，大可明確說出。

報導引述港府消息人士稱，目標仍是在7月宣誓，確實日子未定，形式是區議員逐個宣誓。全國人大常委譚耀宗昨稱，據他了解，港府不會舉行區議會補選，相信當局已考慮到區議員數目減少對區議會運作的影響，以及不舉行補選會否遭法律挑戰。

報導指出，昨日再多約16名區議員宣布辭職，或區議會網站顯示已辭職，當中7人來自西貢區。在辭職潮下，區議會最少236席懸空，占整體民選議席逾半，中西區現僅餘3人，南區及黃大仙區各餘4人。

據報導，昨宣布辭職的西貢區議員秦海城稱，原傾向宣誓，繼續服務社區，無奈「政權已容不下反映主流民意的代議士」，區議員需面對極高風險，辭職決定艱難且無奈。

報導說，去年曾因高舉「光復香港 時代革命」標語、被指涉違國安法被捕的葵青區議員周偉雄亦宣布辭職，稱不忍心家人惶恐終日、寢食難安。