「光城者」炸彈案 港警再逮5嫌 1周共抓14人

香港警務處國家安全處12日以涉嫌「串謀策畫恐怖活動罪」，再抓五名疑似涉案人。（美聯社）

港警國安處12日再採取行動，在全香港 多地拘捕5人，包括15歲的中學生，指其與先前破獲的組織「光城者」有關，涉嫌「串謀策畫恐怖活動罪」，違反香港國安法。

港警國安處說，拘捕5人為4男1女，年齡由15至37歲。其中3人是學生。警方指他們涉嫌與5日偵破的製造及意圖利用土製炸藥發動恐怖襲擊案有關，在他們的住所及工作地點檢獲一批涉嫌與案件有關的物品。

被捕人士現正被扣留調查，其中兩名被捕人士相信是組織的金主，其中一名為17歲女學生，＿工；此外，有兩人相信是協助購買材料、參與放炸彈。警方不排除逮捕更多人。

此前港警國安處於7日宣布，破獲港獨組織「光城者」策畫恐怖襲擊案，拘捕的5男4女，包括6名中學生、1名大學職員、1名中學職員及1名出租車 司機。

香港警方當時指被捕者涉嫌策畫在公共設施放置爆炸品，包括海底隧道、鐵路及法庭。其中3名15至19歲中學生，被控涉嫌觸犯「港區國安法 」和「刑事罪行條例」中的串謀恐怖活動罪。

香港新聞組／香港13日電

明報報導，七一刺警案發生後，多名港府官員譴責「美化暴力」的言論及行為，指或涉違法。律政司長鄭若驊在報章撰文指港區國安法第27條訂明「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動罪」，並引述清華大學法學院教授王振民的著作，指宣揚包括宣傳、辯護或頌揚，而在宣揚恐怖主義問題上，不得以言論自由、新聞報道自由及出版自由作為理由。