收回學生會會址後... 港大清除校園政治標語文宣

香港大學學生會大樓、民主牆、告示板等學生會設施上的文宣，11日全被拆除。 （取材自香港大學學生會學苑臉書專頁）

港大校園以往多處貼有政治標語及文宣，校方昨日派員清理，學生事務長稱是4月收回學生會會址的後續行動。此外，香港 電台節目主持人曾志豪上月突遭港台解僱，11日於臉書 發文稱已身處台灣 ，並向友人致歉，「沒能好好和各位說一聲道別」。

明報報導，港大校園以往多處貼有政治標語及文宣，校方昨日派員清理。綜合港大學生會刊物《學苑》及學生會校園電視報導，校方昨早派約20人清除校內多處文宣，並引述學生事務長謝樹基稱會保管文宣，並就處置問題聯絡學生會成員。

據報導，昨午學生會大樓外牆、民主牆等多處文宣全部遭清走，《國殤之柱》旁的花束及蠟燭則得以保留。支聯會5月舉行六四長跑，途經港大時在《國殤之柱》基座貼上小型民主女神像，該像昨仍留在基座上。

報導稱，港大學生會評議會近日通過「感激」七一刺警案疑兇議案，惹多方抨擊，學生會前日發聲明致歉，但餘波未了。港大學生會醫學會昨日凌晨發聲明，指「醫學會立志以醫學救急扶危，立場上亦反對評議會的哀悼議案」。

另據立場新聞報導，香港電台前節目主持人曾志豪11日於臉書發文稱已身處台灣。曾志豪在帖文中表示，他「睜開眼才醒覺，原來這已不是香港」。他又說「以後的路，就是要一直走下去了」。有網民留言寄語，「最緊要一家平安」、「謝謝你一直以來對香港的付出」。

43歲的曾志豪長期擔任港台時事節目《頭條新聞》主持，以小豪子的角色諷刺時弊深入民心。他在港台任職16年、一直是合約制員工。上月18日被上司約見，告知解僱消息。他當時在臉書表示，自己「已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見」。

曾志豪現時和《立場新聞》合作《一周頭條新聞節目》，現時已推出兩集。