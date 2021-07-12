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香港33天本土零確診破功 機場疑隱形傳播 數萬員工強檢

香港新聞組／香港12日電
香港新增1宗新冠肺炎確診病例， 患者為機場搬運工。圖為香港國際機場。（中新社資料照片）
香港新增1宗新冠肺炎確診病例， 患者為機場搬運工。圖為香港國際機場。（中新社資料照片）

香港連續33天本土零確診記錄斷纜。昨日一名50歲機場搬運工人確診新冠肺炎，帶有L452R變種病毒株，列為本土源頭不明個案。他的CT值為19，病毒量偏高，逾90名密切接觸者須送往檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，機場疑有隱形傳播鏈，故要求所有曾於上月20日至本月10日在機場工作的人士，均須接受強制檢測，涉及數萬人。

文匯報報導，這名機場搬運工人與早前確診的男地勤沒有直接接觸，亦毋須接觸乘客和機組人員。衛生防護中心表示，不排除患者是透過貨物感染，但人傳人機會更大。中心並指，機場防疫難度高，呼籲工作人員接種疫苗。有專家表示，接種疫苗、7天一檢應成為部分防疫高危工種的職業安全條件，才是對社區負責的做法。

港府昨晚就強制檢測公告刊憲，確診機場搬運工曾身處的4個指明地方需要強檢，包括黃大仙中心南館地下G7號舖銀咖哩、黃大仙新光中心2樓261號舖爭鮮迴轉壽司、黃大仙銀鳳街8號地舖大家食、深水埗九江街132號地舖英姐髮型屋。他亦曾與友人去海洋公園遊玩，及到髮型屋理髮，同一時間到過有關處所的人士須接受強檢，逾90人被列為密切接

香港昨日新增1宗確診，患者是前日初確的50歲機場男搬運工，他日常在禁區60號工作，負責搬運行李及貨物上落飛機，毋須接觸機組人員和乘客。上月24日機場亦曾有一名27歲男地勤確診，兩人均帶有L452R變種病毒株。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫未發現兩宗機場個案有直接關聯，兩人互不相識，工作中亦無接觸，惟兩人均曾前往機場的啟翔2員工餐廳就餐，但時間上並不重合。至於是否有間接聯繫，例如短暫相遇，或經中間人再傳播，則要待翻查閉路電視，及進一步作病毒基因分析後才有結論。

她續指，由於機場是防疫高危場所，輸入個案幾乎全部經過機場，懷疑有隱形傳播鏈，故要求所有曾於上月20日至本月10日在機場工作的人士，均須接受強制檢測，涉及數萬人。

機場 檢測 防疫

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