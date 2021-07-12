香港特首林鄭：香港須填補國家安全缺口

林鄭月娥表示，香港被作為西方打擊中國、擔當反華勢力橋頭堡的角色，所以香港需要填補國家安全的缺口。圖為警察學院10日結業典禮，升旗環節首次以中式步操進行。（中新社）

香港 特首林鄭月娥 昨日在電台節目中表示，香港國安法自去年制定實施以來，可謂立竿見影，社會上雖出現不少疑慮，但最終都不攻自破。她亦坦言，過去對香港存在外國勢力的干預感到懷疑，但經過這兩年，對此已深信不疑，強調香港須填補維護國家安全的缺口。

大公報報導，林鄭月娥認為，香港國安法自去年制定實施以來，全港社會形勢由混亂轉為平穩，但近日發生的事件說明，其實仍有很多隱憂。面對隱憂，她說，除了懲治外亦需要防範，包括公職人員宣誓，以及傳媒和社交媒體等方面要有足夠的監督和指導。港府需要有一批熟悉國安重要性及保安系統，同時有能力統籌及推動保安系統以外工作的官員。而新任政務司司長李家超熟悉國安範疇，故要求他特別做好防範，包括教育、媒體方面。

林鄭月娥說，「一國兩制」是創新事業，在實踐中會有新情況發生，亦有新問題要解決，解決方向一定要以「一國」為本，所謂「港獨」、「脫離中國」是絕不可接受的。香港國安法實施後，社會上雖出現不少疑慮但最終都不攻自破。她強調，香港的法治基礎仍非常穩固，國安法的相關法例與國際標準比相對溫和，中央亦非常重視香港的法治建設。

對於歐洲議會日前通過所謂涉港決議肆意詆毀香港國安法，並鼓吹對華實施制裁，林鄭月娥批評有關做法是霸權展現，以為高人一等，但實際上卻是踐踏法治。「為何任何一個他們標籤為追求民主、民主派就不會犯法，當你拘捕他們，就一定是港府打壓？是誰多年來給予香港這些激進人士這種保護罩，令他們不斷肆無忌憚地去衝擊政權？」她反問。

林鄭月娥亦說：「香港在地緣政治，在中美鬥爭內是一個重要地方，甚至形容是美國 、西方勢力打擊中國或反華勢力的橋頭堡，我現在是深信不疑香港有這個角色，所以更需填補維護國家安全的缺口。」

對於國安法受到外國質疑，林鄭不點名批評美國，強調只是一個國家的商會很擔心國安法，有關言論與該國上下言論相似。她提到，法國商會新近的刊物提到在香港生活多好，英國商會最近有論壇談及大灣區；就算與德國駐港總領事茶敘時，對方亦沒有很焦慮，而是討論何時通關。