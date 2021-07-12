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羅健熙辭區議員 擬參選立會 香港泛民9區議會主席辭職

香港新聞組／香港12日電
香港民主黨主席、南區區議會主席羅健熙決定辭任區議員職務。（取材自臉書）
香港民主黨主席、南區區議會主席羅健熙決定辭任區議員職務。（取材自臉書）

香港民主黨主席、南區區議會主席羅健熙表示，已決定辭任區議員職務。對於民主黨會否參選立法會，羅健熙稱要留待9月黨會員大會決定，指若屆時會員大會通過派員參選，並認為他是適合人選的話，他會披甲上陣；相反，若民主黨決定不參選，他同樣會尊重黨的決定。

香港電台報導，日前有消息指，港府本月內會為區議員安排宣誓，如果不符合宣誓資格，將被追討自上任起計共過百萬元薪津。大批民主派區議員近日宣布辭職，包括陳樹英、鄭麗琼、程張迎及余德寶等多區區議會正副主席。據立場新聞統計，連同羅健熙，至今最少有九名區議會主席辭職，南區暫僅餘兩名民主派區議員。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港01報導，羅健熙11日下午召開網上記者會，交代辭任理由，包括對地區工作的目標和計畫、財政負擔等。他形容辭任的決定糾結和困難，對未能完成四年任期感遺憾，強調未來會繼續服務市民，形容對居民的承諾是長期和長遠。他又指，其辦事處會繼續營運，希望透過不同模式持續地區工作。

羅健熙強調所有區議員在參選時已通過港府審查，法庭亦指所有區議員妥為當選，惟一條新立的法例卻有權褫奪妥當參選的議員之資格，更可追討上任以來的薪金，做法匪而所思。

他又批評港府連日透過「放風」講述區議員宣誓情況，惟官員一直未有清楚交代。他日前曾去信林鄭月娥，要求澄清多名區議員會被DQ的消息，但一直未獲回應。他形容此舉與港府早前強調區議員宣誓重要的取態雙重標準，令人難以明白和不能接受。

另據立場新聞報導，原本在18個區議會中的17個占多數的民主派，經兩日辭職潮，北區、九龍城區、觀塘區、南區、灣仔區的民主派區議員數目均等於或少於建制派區議員，即民主派已在五區區議會失主導權。民主派在2019年11月的區議會選舉取得壓倒性大勝贏得389個議席，現在至少有過半數的211席將因辭任、還押、判囚逾3個月、離港等原因而懸空。

民主黨 香港 林鄭月娥

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