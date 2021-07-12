21國聯盟挺香港蘋果日報 中國外交公署：干政

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

包括美國、英國、加拿大、日本、澳洲在內共21國組成的媒體自由聯盟10日發布聯合聲明，聲援香港蘋果 日報，並對香港可能公布新立法打壓媒體表達關切。中國 外交部駐港公署發言人昨日嚴正指出，這是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，是對香港法治和司法獨立的公然踐踏，對此予以嚴厲譴責，表示強烈不滿和堅決反對。

美國國務院發言人辦公室10日公布這份關切香港蘋果日報的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）聲明，簽署聲明的聯盟成員對香港蘋果日報被迫關閉，以及報社人員遭到香港當局逮捕表達強烈關切。

聲明指出，使用港區國安法打壓新聞業是嚴重與消極的一步，此舉破壞香港的高度自治，以及香港基本法與中英聯合聲明規範的港人權利與自由。

各國指出，針對蘋果日報的行動是在香港加強媒體審查的背景下所進行，包括對公共廣播機構的獨立性施加壓力，以及香港當局近來對記者採取法律行動。

對香港可能公布目的在或可能被用來消除媒體對政府政策與行動的審查與批判的新立法，聯盟成員也表達高度關注。

另據大公報報導，中國外交部駐港公署發言人昨日嚴正指出，蘋果日報是長期披著媒體外衣從事禍國亂港違法行為的「毒蘋果」，嚴重背離了新聞職業操守，嚴重破壞了香港媒體生態。

該報有關負責人涉嫌勾結外部勢力危害國家安全，被特區警方依法採取行動是咎由自取。這是法治精神的真正體現，是維護香港法治的正當之舉，是廣大香港民眾的共同心聲，與新聞和言論自由扯不上任何關係。所謂「媒體自由聯盟」的部分成員，居然堂而皇之為如此無法無天的反中亂港媒體及其從業人員美化開脫，企圖借此向特區執法與司法機關施壓，嚴重褻瀆了法治精神，嚴重違背了媒體良知，再次拉低了他們的下限，暴露了他們的險惡用心。