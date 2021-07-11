香港支聯會暫不修改綱領 仍盼在維園舉行燭光集會

香港支聯會於旺角設立攤位並發蠟燭，呼籲香港市民於今年6月4日燃點燭光，紀念六四事件32周年。取材自香港電台

香港 支聯會遣散職員，常委人數再減至僅7人，暫任發言人的常委梁錦威說，悼念六四 事件及平反八九民運是支聯會的重要工作，仍希望可於維園舉行燭光悼念集會，現階段不會修改綱領，會堅持下去，但會步步為營，不斷評估形勢。

據香港電台報導，梁錦威表示，對於支聯會正、副主席因不同情況在囚或還押，感到傷感及不公義，指所謂的紅線不斷飄移及收窄，根本估不到做甚麼會觸犯《國安法》，他本人只能繼續堅守相信的事。

梁錦威說，支聯會正處於交接期，至於六四紀念館的問題，正諮詢律師意見，未有定案。

13日（周二）將是已故諾貝爾 和平獎得主劉曉波逝世4周年，梁錦威說，支聯會早前於網上收集市民悼念劉曉波的詩句，計劃周二於網上發布，讓市民一同悼念。

港區人大代表、工聯會會長吳秋北則認為，支聯會的立場一直針對大陸及中共，即使遣散員工，只是與對大陸有敵意的人脫離關係，認為只是想轉移視線，但支聯會無改變立場，相信是會觸犯《國安法》。

支聯會10日公布，香港政治環境急劇轉壞，決定減少常委會委員人數及將遣散所有職員。吳秋北說，若有組織不合法，國安公署一定會徹查及執法，參與其中的個人，亦躲不過法律責任，呼籲市民小心被人煽動、擾亂及顛覆政權，要有所警惕。