港打壓升溫 支聯會解散職員 蔡耀昌等7人「防風」辭職

香港警方連續兩年禁止支聯會舉辦「六四」燭光晚會，圖為2016年的燭光晚會。（中央社資料照片）

年年發動六四 燭光晚會等大型活動的香港 支聯會受到愈發激烈和明顯的政治打壓，經支聯會常委會多番商議後，決議採取「防風」措施，7名常委請辭，再於本月底遣散所有支聯會職員。有辭任常委形容正經歷最嚴峻時刻，13日仍將舉辦悼念劉曉波逝世四年活動。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年5月21日在全球華人大遊行 中成立，其後連年發起六四大遊行、維園燭光晚會等活動，也曾是香港最有影響力的泛民主派政治平台，高峰時香港半數立法會議員是支聯會成員。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

但香港支聯會10日發出新聞稿，說香港政治環境轉壞，常委會認為要做「防風」措施，「策略性」減少常委數目，包括祕書長蔡耀昌等7人先辭任常委職務；留任的7名常委包括現時正失去人身自由的主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤。

與之同時，支聯會常委會認為面對愈趨嚴峻的政治法律風險，應盡力保障職員的安全，因此決定月底遣散所有職員。支聯會承認對日後工作的推展與組織運作有所影響，希望各方面能理解與體諒，但不管面對任何困難與挑戰，支聯會將繼續咬緊牙關，「一步一腳印」地走下去。

香港新聞組／香港11日電

明報報導，支聯會自1989年成立以來，風雨不改舉辦維園六四集會，惟過去兩年警方以「限聚令」為由不批集會；六四紀念館上月被指沒申請公眾娛樂場所牌照，遭食環署調查；該會年初在維園設立的年宵攤檔亦被封，屬32年來首次。如今支聯會常委人數減至歷來最少，有辭任常委形容正經歷最嚴峻時刻，該會仍將堅持舉辦活動，包括13日悼念劉曉波逝世四年。