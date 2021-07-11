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港打壓升溫 支聯會解散職員 蔡耀昌等7人「防風」辭職

香港特派員李春／香港11日電
香港警方連續兩年禁止支聯會舉辦「六四」燭光晚會，圖為2016年的燭光晚會。（中央社資料照片）
香港警方連續兩年禁止支聯會舉辦「六四」燭光晚會，圖為2016年的燭光晚會。（中央社資料照片）

年年發動六四燭光晚會等大型活動的香港支聯會受到愈發激烈和明顯的政治打壓，經支聯會常委會多番商議後，決議採取「防風」措施，7名常委請辭，再於本月底遣散所有支聯會職員。有辭任常委形容正經歷最嚴峻時刻，13日仍將舉辦悼念劉曉波逝世四年活動。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年5月21日在全球華人大遊行中成立，其後連年發起六四大遊行、維園燭光晚會等活動，也曾是香港最有影響力的泛民主派政治平台，高峰時香港半數立法會議員是支聯會成員。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

但香港支聯會10日發出新聞稿，說香港政治環境轉壞，常委會認為要做「防風」措施，「策略性」減少常委數目，包括祕書長蔡耀昌等7人先辭任常委職務；留任的7名常委包括現時正失去人身自由的主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤。

與之同時，支聯會常委會認為面對愈趨嚴峻的政治法律風險，應盡力保障職員的安全，因此決定月底遣散所有職員。支聯會承認對日後工作的推展與組織運作有所影響，希望各方面能理解與體諒，但不管面對任何困難與挑戰，支聯會將繼續咬緊牙關，「一步一腳印」地走下去。

香港新聞組／香港11日電

明報報導，支聯會自1989年成立以來，風雨不改舉辦維園六四集會，惟過去兩年警方以「限聚令」為由不批集會；六四紀念館上月被指沒申請公眾娛樂場所牌照，遭食環署調查；該會年初在維園設立的年宵攤檔亦被封，屬32年來首次。如今支聯會常委人數減至歷來最少，有辭任常委形容正經歷最嚴峻時刻，該會仍將堅持舉辦活動，包括13日悼念劉曉波逝世四年。

香港 六四 遊行

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