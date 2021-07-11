香港接種率逾37% 2周內研擬為病友打第3針

香港新冠疫苗接種數字節節上升，10日有6.4萬人打針，當中逾4萬人打第二針。（中通社）

香港 新冠疫苗 接種數字節節上升，昨日有6.4萬人打針，當中逾4萬人打第二針。有消息指，衞生防護中心轄下科學委員會將在兩星期內開會，討論是否為有需要的人打第三針疫苗。專家指出，癌症或腎病患者打兩針疫苗後，可能反應不太足夠，有較大需要打第三針。

大公報報導，由港大醫學院負責營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，昨日起為患癌症、血液疾病或腎病等的青少年，接種復必泰疫苗，如有需要，會為他們打第三針。

截至昨晚8時，香港累計256.5萬人已打第一針，接種率37.7%，過去一周平均每日有近6.2萬人接種疫苗。對於有研究指，復必泰於打第二針後，再打一針，才可維持最高保護力，香港的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，腎臟或肝臟移植病人，完成接種兩針新冠疫苗後，抗體或T細胞的反應可能不太足夠，在歐美接種復必泰的病友，多數需要打第三針。

劉宇隆稱，港大團隊早前在鴨脷洲接種中心為300名青少年接種復必泰，絕大部分人只有輕微不良反應。

劉宇隆重申，有長期病患的青少年，只要病情穩定，即使需要洗血、曾換腎，甚至正接受化療，只要無接受太大劑量的抗癌藥，都可接種新冠疫苗，但若有腎衰竭或尿酸很高，就不宜接種。

昨日鴨脷洲疫苗接種中心，一小時內陸續有近百名市民前來打針，有年長夫婦、攜同青少年的父母，還有少數外裔人士。不少市民說近日變種病毒 流行，促使他們打針，有人說打針是為了生活復常，恢復通關等。

疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝稱，12至19歲青少年有兩成人已打針。他強調，復必泰對Delta變種病毒仍有約八成保護力，呼籲港人自強。

另外，教育局前日去信全港中小學、特殊學校及幼稚園，要求校方在28日或之前，回覆該校師生及非教學人員，包括校工、校巴司機、課外活動導師等的疫苗接種概況，只用作回覆立法會議員查詢之用。