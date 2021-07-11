我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

香港接種率逾37% 2周內研擬為病友打第3針

香港新聞組／香港11日電
香港新冠疫苗接種數字節節上升，10日有6.4萬人打針，當中逾4萬人打第二針。（中通社）
香港新冠疫苗接種數字節節上升，10日有6.4萬人打針，當中逾4萬人打第二針。（中通社）

香港新冠疫苗接種數字節節上升，昨日有6.4萬人打針，當中逾4萬人打第二針。有消息指，衞生防護中心轄下科學委員會將在兩星期內開會，討論是否為有需要的人打第三針疫苗。專家指出，癌症或腎病患者打兩針疫苗後，可能反應不太足夠，有較大需要打第三針。

大公報報導，由港大醫學院負責營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，昨日起為患癌症、血液疾病或腎病等的青少年，接種復必泰疫苗，如有需要，會為他們打第三針。

截至昨晚8時，香港累計256.5萬人已打第一針，接種率37.7%，過去一周平均每日有近6.2萬人接種疫苗。對於有研究指，復必泰於打第二針後，再打一針，才可維持最高保護力，香港的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，腎臟或肝臟移植病人，完成接種兩針新冠疫苗後，抗體或T細胞的反應可能不太足夠，在歐美接種復必泰的病友，多數需要打第三針。

劉宇隆稱，港大團隊早前在鴨脷洲接種中心為300名青少年接種復必泰，絕大部分人只有輕微不良反應。

劉宇隆重申，有長期病患的青少年，只要病情穩定，即使需要洗血、曾換腎，甚至正接受化療，只要無接受太大劑量的抗癌藥，都可接種新冠疫苗，但若有腎衰竭或尿酸很高，就不宜接種。

昨日鴨脷洲疫苗接種中心，一小時內陸續有近百名市民前來打針，有年長夫婦、攜同青少年的父母，還有少數外裔人士。不少市民說近日變種病毒流行，促使他們打針，有人說打針是為了生活復常，恢復通關等。

疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝稱，12至19歲青少年有兩成人已打針。他強調，復必泰對Delta變種病毒仍有約八成保護力，呼籲港人自強。

另外，教育局前日去信全港中小學、特殊學校及幼稚園，要求校方在28日或之前，回覆該校師生及非教學人員，包括校工、校巴司機、課外活動導師等的疫苗接種概況，只用作回覆立法會議員查詢之用。

疫苗 香港 變種病毒

上一則

香港電台再遭整肅 「鏗鏘集」多人未獲續聘

下一則

南海仲裁5周年 美專家：中違法造島建礁 一件沒少做

延伸閱讀

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售
不用慌：已種疫苗者不急打第三針

不用慌：已種疫苗者不急打第三針
Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留

Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」