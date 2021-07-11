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香港機場搬運工染變種毒 海洋公園等7處強檢

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨日連續33天本地零確診，但機場一名50歲男搬運人員初步確診，並帶有L452R變種病毒，他居住的慈雲山金鳳街大廈昨晚圍封強檢，他曾身處的七個地點包括海洋公園，納入強檢名單。他是透過早前確診的27歲機場男地勤的工作場所強檢而發現中招，但他說不認識該名男地勤，衛生防護中心正在追蹤他的感染途徑。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，該名初確男患者在機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作，他居住黃大仙金鳳街1至3號，近期無外遊、無病徵，7月1日接種首針復必泰疫苗。他昨日仍有返工，前日（9日）遵從涉及男地勤的強檢要求，昨日初步確診。衛生防護中心稱，他帶有L452R變異病毒株，但對N501Y和E484K則呈陰性。

港府昨晚圍封黃大仙金鳳街1至3號進行強檢，他曾到過的七個地點納入強檢，包括機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓、海洋公園、沙田廣源商場的麥當勞、一葉小廚，黃大仙中心南館的美心MX，黃大仙環鳳街的錦尚甜、黃大仙新光中心的爭鮮迴轉壽司，在指明時間曾逗留有關地點的人士，即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。

另外，昨日新增一宗輸入個案，是16歲的英國留學男生，並無病徵，上月20日乘英國航空BA31班機抵港，在紅磡嘉里酒店檢疫第19天確診。衛生防護中心表示，患者樣本數量不足，未能驗出是否帶有變種病毒，他無接種新冠疫苗。

機場 疫苗 變種病毒

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