香港電台再遭整肅 「鏗鏘集」多人未獲續聘

香港電台據傳再遭整肅。（取材自維基百科）

廣播處長李百全上任後一再整治港台，「鏗鏘集」近月多次捲入風波，多集節目被管理層抽起，時段改由外判節目取代、下架臉書 及YouTube已播出1年的節目等。消息指，「鏗鏘集」三名公務員昨正式離職，另外六名合約制員工（CATII）亦突然「被通知」即使合約未完結，亦毋須再上班工作。

立場新聞報導，「鏗鏘集」原有製作團隊近月不斷流失，其中負責監製「7•21誰主真相」並奪得人權新聞獎的「鏗鏘集」監製李賢哲，5月已向香港 電台辭職。據了解，港台管理層要求「鏗鏘集」只能報導民生議題，否決李賢哲提出有關傳媒定義、六四 事件及7•21事件的報導主題，使他決定辭職。

另外，原訂於5月17日播出，探討「完善選舉制度」的專題，雖然訪問了多位建制派人士，仍然不能通過港台高層的審查關卡，時段由外判節目取代，而負責該專題的編導亦即時辭職。負責「7•21誰主真相」的編導蔡玉玲早前則因查車牌，被裁定「明知而作出要項上的虛假陳述罪」罪成。

另據明報報導，「鏗鏘集」團隊突減9人，令團隊人手大減約一半。至於今次安排的原因、會否影響部門運作等，港台回覆，仍在處理有關查詢。

報導稱，「鏗鏘集」編導鄭思思屬今次接獲通知的服務提供者之一，她說在「鏗鏘集」團隊工作4年多，有份製作「7•21誰主真相」並獲人權新聞獎，以往每年續約，今次合約7月底到期。鄭思思說，原本節目監製李賢哲上月底離職，她早預期不獲續約，只是沒料到會突然被通知「不用回公司」，她對此表示難過，並「祝堅守的人即使在世界崩塌下都盡力站直」。