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港推愛國主義教育 ​林鄭：應理直氣壯 教協憂淪為洗腦

香港新聞組／香港11日電
「香港愛國主義教育高峰論壇」10日在香港舉行，圖為香港特首林鄭月娥致辭。（中新社）
「香港愛國主義教育高峰論壇」10日在香港舉行，圖為香港特首林鄭月娥致辭。（中新社）

香港中聯辦教科部、國家教育部港澳台辦和港府教育局支持，香港教育工作者聯會、香港大公文匯傳媒集團、紫荊雜誌社聯合主辦的「香港愛國主義教育高峰論壇」昨日舉行。香港特首林鄭月娥呼籲社會各界須理直氣壯在港推行愛國主義教育。以視像方式致辭的國家教育部副部長田學軍表示，期望香港實現「愛國者治教」。教協憂心禁提負面資訊淪為洗腦

文匯報報導，論壇旨在提高社會對愛國主義教育的認識，提升香港青少年的愛國精神，落實「愛國者治港」原則，讓香港愛國愛港光榮傳統薪火相傳，約220名政府官員、權威教育學者專家、前線校長老師參與。

香港特首林鄭月娥在論壇上直言，香港在回歸祖國前後，均沒有有系統的愛國主義教育，而每當學校推動國民教育工作時，就會被別有用心者和傳媒大肆污名化，藉此破壞學生對國家的觀念和認同，遺害甚深。

林鄭月娥強調，培育青少年的愛國情懷，是港府、教育界、家長和社會各界人士須共同承擔的責任。香港社會要攜手合作，理直氣壯地在香港推行愛國主義教育，弘揚愛國主義精神，特別是教育界人士肩負重任，要注重學生的國民教育，加強引導，以及關心、支持、幫助青少年健康成長，培育香港青年成為實現中華民族偉大復興，確保香港長期繁榮穩定的一股正能量。

另據明報報導，教協會長馮偉華表示，不清楚愛國主義教育及國民教育有何分別，認為是港府為完成政治任務而巧立名目。他擔憂愛國主義教育將不能提及國家負面資訊，淪為洗腦教育，有違教育專業。對於「愛國者治教」，馮擔心教師日後入職門檻有更多紅線，不知會否要求宣誓效忠或增加其他考核等，出現不合理篩選。他強調教育以專業為本，不必加入宣誓或其他條件，否則引起更多教師離職，最終導致教育質素下降。

教育部 香港 林鄭月娥

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