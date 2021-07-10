香港連續32天零確診 與星改設「旅遊走廊」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 昨日錄得連續32天本地零確診。港星旅遊氣泡自去年11月起，一度因疫情 反覆而擱置，而新加坡 現時每日仍錄得低雙位數確診。新加坡政府近日轉變抗疫策略，表明放棄追求「清零」，轉為學習與病毒共存。有立法會議員認為，該做法與香港背道而馳，反對繼續推出港星旅遊氣泡。

大公報報導，新加坡衛生部長王乙康表示，港星兩地近日確診個案均極少，已做好再次開放邊境的準備，且不會稱作「旅遊氣泡」，因太脆弱、易爆破，將來會改稱「空中旅遊走廊」。

立法會議員麥美娟表示，新加坡若放棄「清零」目標，不建議與當地推行「旅遊氣泡」，避免「一粒糖、輸間廠」。

食物及衛生局局長陳肇始表示，留意到新加坡政府的策略轉變，認為當疫苗接種率達到一定程度，將不再以「清零」為目標，但暫未有具體時間表，香港現階段仍追求「清零」。至於與內地、澳門的通關進度，陳肇始稱，政府一直與兩地密切溝通，正積極研究在疫情受控，且不會增加雙方風險下，逐步恢復與兩地居民跨境往來，完成磋商後會公布細節。

香港昨日新增一宗輸入確診個案，是由荷蘭抵港的18歲男子，他無病徵，在西營盤華美達海景酒店檢疫期間確診，驗出帶有L452R變種病毒。

另外，衛生署因應韓亞航空營運7月6日由韓國首爾抵港的OZ721航班，有一名乘客抵港後確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病規例》指明條件，禁止韓亞航空營運的客機在7月10日至23日期間由首爾抵港。