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香港再75區議員辭職 泛民部分失主導權

香港新聞組／香港10日電
黎志強（左起）稱忍痛結束多年心血，未能完成任期；楊彧表示基於風險評估，無奈決定辭職；余德寶則願大家保持溫度，在不同位置上努力。（取材自香港電台）
黎志強（左起）稱忍痛結束多年心血，未能完成任期；楊彧表示基於風險評估，無奈決定辭職；余德寶則願大家保持溫度，在不同位置上努力。（取材自香港電台）

香港區議員宣誓在即，民主派區議員辭職潮未止息，根據各區議員臉書專頁、區議會網站統計，昨日至少再有75人辭職，辭職者包括多名區議會正、副主席，民主派在部分地區失去過半主導權。另外，香港大學「2015年任命副校長風波」當事人、原港大法律學院公法講座教授陳文敏兩年合約到期，港大未再續約，改為客席教授。

綜合明報、香港電台報導，昨日再有大批區議員辭職，當中多人為區議會正、副主席，包括中西區區議會主席鄭麗琼、東區區議會主席黎志強及副主席趙家賢、深水埗區議會主席楊彧、油尖旺區議會副主席余德寶。兩日內最多區議員辭職的地區為沙田及黃大仙，分別多達17人辭職；南區區議會目前甚至只餘5人。民主派原在17區有過半主導權，多人辭職後，民主派在部分地區失過半主導權。

出任區議員超過33年的公民黨黎志強在社交平台宣布，因政治形勢急劇惡化，決定辭去主席及區議員職務。民協楊彧則說，近日當局放風趕盡殺絕，向未能過宣誓關的市民追討上任以來的薪津，這筆數將是數以百萬計，雖然早前已決定聯同黨友宣誓，但為基於風險評估，擔心「龍門任佢擺」，無奈決定辭職。

據報導，另一邊廂，民主黨副主席梁翊婷、中委蘇逸恒昨表明留任。梁翊婷說，如有空間，冀繼續堅持。

香港 民主黨 臉書

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