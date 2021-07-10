我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

澳門立會選舉 21候選人被取消資格 泛民全遭封殺

香港新聞組／澳門10日電
澳門特區立法會將於9月12日進行投票選舉。圖為市民7日在公共行政大樓看159名直選及12名間選候選人的資料。（中新社）
澳門特區立法會將於9月12日進行投票選舉。圖為市民7日在公共行政大樓看159名直選及12名間選候選人的資料。（中新社）

澳門特區立法會選舉將於9月12日舉行。澳門特區立法會選舉管理委員會昨晚表示，有21人因「不擁護澳門基本法」或「不效忠澳門特別行政區」被取消資格。至於「證據」是什麼，選管會不願說明。據澳門媒體「論盡」臉書專頁發布，澳門民主派3組立法會候選人已全數被DQ（取消資格）。

立場新聞報導，9日被DQ的，包括政黨「民主昌澳門」今年派出5人合組名單參選，包括第一候選人鄭明軒，及現任議員、民主派元老吳國昌等人。

另據文匯報報導，澳門立法會選舉管理委員會主席唐曉峰表示，候選名單總表於7日公布，選管會依法審查19組直選和5組間選的候選名單，發現有1組的兩名候選人並非選民，涉及6組共21人經事實證明「不擁護《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》」或「不效忠中華人民共和國澳門特別行政區」，即共23名人士沒有被選資格。

對選舉法關於「擁護基本法」或「效忠澳門特別行政區」的規定，唐曉峰表示，除了在形式上，參選人士須簽署及提交相關的聲明之外，選管會還須依據選舉法的規定審查相關人士曾否做出不擁護或不效忠的事實。

唐曉峰提到，選管會審查候選人資格時，也有參考由警方提供的資料，以及就早前澳門特區終審法院的相關判決作出跟進考慮。

至於被取消資格的名單以及「證據」是什麼，唐曉峰則稱，由於涉及往後可能出現的行政程序以至司法程序，並考慮到相關人士的個人私隱問題，選管會現階段不能就無被選資格人士的事宜作更多補充，適當時會再作公布。

此外，對相關候選名單之後作出的糾正或替換候選人，選管會將於14日或之前作出決定及公布。對於選管會所作的決定，相關候選名單受託人可提出異議。之後，候選名單亦可就選管會對異議的決定向澳門特區終院上訴。

澳門第7屆立法會選舉將於9月12日投票，共有33個議席，直選14席，間選12席，委任7席。本屆選舉的19組直選組別，共159名候選人將角逐14個議席。

澳門 華人 投票

上一則

港保安局副局長等3官神祕會所「犯聚」捅出性侵案

下一則

滴滴出行母公司旗下25款App 違法收集個資下架

延伸閱讀

港230區議員不宣誓效忠特區、基本法恐遭拔 40人先辭

港230區議員不宣誓效忠特區、基本法恐遭拔 40人先辭
疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗

疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗
在家裡味蕾旅行 旅遊達人教做菲律賓家常菜

在家裡味蕾旅行 旅遊達人教做菲律賓家常菜
台確診男瞞印度工作史 最高判8年

台確診男瞞印度工作史 最高判8年

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？