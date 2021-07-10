澳門立會選舉 21候選人被取消資格 泛民全遭封殺

澳門特區立法會將於9月12日進行投票選舉。圖為市民7日在公共行政大樓看159名直選及12名間選候選人的資料。（中新社）

澳門 特區立法會選舉將於9月12日舉行。澳門特區立法會選舉管理委員會昨晚表示，有21人因「不擁護澳門基本法」或「不效忠澳門特別行政區」被取消資格。至於「證據」是什麼，選管會不願說明。據澳門媒體「論盡」臉書專頁發布，澳門民主派3組立法會候選人已全數被DQ（取消資格）。

立場新聞報導，9日被DQ的，包括政黨「民主昌澳門」今年派出5人合組名單參選，包括第一候選人鄭明軒，及現任議員、民主派元老吳國昌等人。

另據文匯報報導，澳門立法會選舉管理委員會主席唐曉峰表示，候選名單總表於7日公布，選管會依法審查19組直選和5組間選的候選名單，發現有1組的兩名候選人並非選民，涉及6組共21人經事實證明「不擁護《中華人 民共和國澳門特別行政區基本法》」或「不效忠中華人民共和國澳門特別行政區」，即共23名人士沒有被選資格。

對選舉法關於「擁護基本法」或「效忠澳門特別行政區」的規定，唐曉峰表示，除了在形式上，參選人士須簽署及提交相關的聲明之外，選管會還須依據選舉法的規定審查相關人士曾否做出不擁護或不效忠的事實。

唐曉峰提到，選管會審查候選人資格時，也有參考由警方提供的資料，以及就早前澳門特區終審法院的相關判決作出跟進考慮。

至於被取消資格的名單以及「證據」是什麼，唐曉峰則稱，由於涉及往後可能出現的行政程序以至司法程序，並考慮到相關人士的個人私隱問題，選管會現階段不能就無被選資格人士的事宜作更多補充，適當時會再作公布。

此外，對相關候選名單之後作出的糾正或替換候選人，選管會將於14日或之前作出決定及公布。對於選管會所作的決定，相關候選名單受託人可提出異議。之後，候選名單亦可就選管會對異議的決定向澳門特區終院上訴。

澳門第7屆立法會選舉將於9月12日投票 ，共有33個議席，直選14席，間選12席，委任7席。本屆選舉的19組直選組別，共159名候選人將角逐14個議席。