我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

港230區議員不宣誓效忠特區、基本法恐遭拔 40人先辭

香港特派員李春／香港9日電
香港區議員辭職潮起，兩天內至少40人辭去議席並解散議員辦事處。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)
香港區議員辭職潮起，兩天內至少40人辭去議席並解散議員辦事處。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

香港政府要求區議員宣誓效忠特區和基本法，傳出對不宣誓者將禠奪議員席位（DQ）外，還畫出多條紅線，包括要追討百萬港元（約12.9萬美元）薪津。過去兩日間，區議員辭職潮起，兩天內至少40人辭去議席並解散議員辦事處。

香港政府5月修訂「公職條例草案」，要求現任區議員宣誓擁護基本法、效忠香港特區。近日傳出消息說，當局有了ＤＱ名單，約230名區議員不符宣誓要求，將會被DQ，還會被追討上任起至今所有薪津，料每人涉及金額100萬港元。

有電子媒體新聞說，香港政府制訂了一份「負面清單」，將在本月舉行宣誓前致信區議員，決定他們有無宣誓資格，被列入「負面清單」的區議員，將不獲安排宣誓。

香港現任區議員在2019年11月選出，香港18個區議會共452個民選議席，另有27名當然區議員。2019年區議會選舉，成為香港選舉史上重大事件，選舉人數創下香港史上新高，投票率高達71.23%。

那次選舉，香港民主派陣營首次在多個選區大獲全勝，取得全港八成六的直選議席，香港建制派遭空前慘敗，民主派獲得18個區議會中17個的話事權（決定權）。

這次港府要求區議員宣誓，與DQ動作緊密相連。政圈傳出的訊息，被畫進紅線預定要DQ者，包括參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書、聯署要求中止香港獨立關稅區，或曾在辦事處展示「光復香港、時代革命」標語者。他們都會被視為不符合法例要求，將被取消議員資格。

自修例宣誓以來，就不斷有民主派區議員辭職，逾200人的DQ名單、「負面清單」、追索上任以來的薪金等說傳出後，區議員辭職消息接連傳來，至7月8日傍晚止的兩天之內，至少逾40名區議員宣布辭職，即時生效，同時宣布解散職員、關閉議員辦事處的公布也是接踵而至。

民主黨屯門區議員盧俊宇說，他相信自己、民主黨及他認識的區議員，過去一年多沒有改變過擁護基本法，以及愛香港愛社區的心，亦可大膽說是愛國，但因應近日的高壓政治氣氛，因此在與家人及團隊商討後，決定辭職。

沙田區議員丘文俊辭去區議員職務，他說辭職的最主要原因，是區議會已不能發揮作用，不能實踐對選民的承諾，對議會心灰意冷，無力感很重。去意在半年前已萌生，與國安法實施及要求宣誓無關。

少有建制派出來說話，建制派立法會議員謝偉俊說，他個人希望不會有太多區議員被取消資格，但認為在國家安全成為重要考慮因素的情況下，即使區議員的行為未必達到嚴謹的定罪標準，或法庭未就特定行為有裁決，亦不代表不能有政治操作。即使區議員被取消資格，他們亦切實服務過市民，未必需要嚴苛地追回任期內所有薪津。

香港 民主黨 投票

上一則

AI大會第四年 馬雲首度缺席、馬化騰現「聲」追星

下一則

騰訊「探星計畫」合作國家天文台 AI技術尋找脈衝星

延伸閱讀

歐洲議會制裁抵制中國 環時嗆：將遭無情報復

歐洲議會制裁抵制中國 環時嗆：將遭無情報復
歐洲議員批中國扼殺香港民主 下一個是台灣

歐洲議員批中國扼殺香港民主 下一個是台灣
傳港府制訂「負面名單」 230名區議員恐遭拔 40人先辭

傳港府制訂「負面名單」 230名區議員恐遭拔 40人先辭
港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告

港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神